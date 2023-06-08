近期因民進黨接連爆發性騷案件引發社會關注性平議題，國民黨今召開記者會，呼籲遭受性騷擾的被害人都要勇敢站出來尋求幫助，所有政治人物都應該接住這些被害人，扮演預防二度傷害的守門人，喊話執政當局應該儘速整合、建立完善的申訴通報機制。

中華民國退警總會副總會長水雲翔表示，根據勞動部2022年工作職場調查約有20萬受雇勞工在工作場所遭受性騷，但僅有39000名提出申訴，不到兩成。＃MeToo性騷擾風波揭露的過程，讓受害者再重新一次經歷傷痛，所以建議找信賴的專業的人士，提供受害者最好的協助，同時對於加害者與包容者予以譴責。

水雲翔強調，目前國內性騷法因應的場所、校園、職場、公共場所有不同法規，申訴管道非常複雜、法源太多，而立法院的執政黨立委也封殺在野黨立委提案要求修正性騷法的通報機制，他呼籲執政當局應該儘速整合、建立完善的申訴通報機制。

台灣醫療健康諮商心理學會理事長李玉嬋表示，最近性騷議題延燒之下，鼓勵很多受到性騷的人勇敢站出來，但現階段最重要是我們能不能接住這些＃MeToo的人，是否有中立機制來協助他們？所以她認為，現在這些受害者勇敢站出來之後，全民就沒有人是局外人，尤其政治人物更應該承擔，要能接住＃MeToo受害者，擔任守門人的角色，這是政治人物應該有的典範。

曾任刑事警察、具有犯罪司法學碩士的林國春則從法制的角度提出，事後心理上創傷非常難以彌補，性騷擾防治法是行政罰，是與性跟性別有關的行政法，屬於告訴乃論，但很多民眾受到性騷擾很難得社會公平對待，尤其加害者很多是有權有勢的人，所以他常警惕自己，要幫這些弱勢的受害者討回公道。

林國春指出，性騷擾防治法施行這麼久了，這段時間才連續爆發，是因為接近選舉時刻，他呼籲所有被害人應該趁這個時機勇敢站出來，因為被害人經常是弱勢族群，無論任何政黨、任何官員、任何民意代表都應該勇於幫被害人主持正義，而各行政單位接受民眾陳情性騷事件時，應該第一時間將訊息通報警察局，避免受到二次傷害。

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