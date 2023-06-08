潘若迪（中）率領舞蹈老師一起大跳〈水晶晶〉。（艾迪昇傳播提供）

潘若迪換上女裝，舉手投足都露出嬌羞感。（艾迪昇傳播提供）

潘若迪再度化身泰國辣女郎「潘碧姬」，力挺好友羅志祥分身「朱碧石」的新曲〈水晶晶〉，大跳水晶晶有氧舞蹈，有別於上次〈買冬瓜〉嬌豔火辣又露乳溝，這回潘碧姬改走小家碧玉路線，收起傲人雙峰，紮起小辮子，整個人瞬間回春10歲，羅志祥讚他：「哇！這次怎麼美這麼多，好像清純學生，上次真的很醜，你該不會做了醫美吧？」潘若迪打趣表示，這次裝扮保證參考泰國最新潮流，要讓大家有戀愛的感覺。

潘若迪為了這支舞蹈影片，卯起勁籌備2個禮拜，不但找來專屬化妝師、髮型師，還挑了10多套服裝，才選中這次的連身長洋裝，他自誇說：「這次的碧姬不靠名牌包，沒有太多珠寶配飾，就以美貌外型和親民取勝，保證讓大家有全新的視覺享受。」另外，為鼓勵全民運動，這次的舞蹈動作除了俏皮可愛，還更好上手、學習，潘若迪說：「只要做好手勢，顧好面部漂亮表情，就完成一半。」

潘若迪為了符合泰文「水晶晶」漂亮的字義，特地大手筆請來專業髮妝師，並在專業建議下收起了乳溝、添購新假髮，戴上耳環、手環，還人生首次戴上假睫毛，潘若迪說：「這次是玩真的，要好好地變美。」果然在巧手打造下，潘若迪展現出俏麗可人的一面，美中不足之處是他旺盛的毛髮來亂事，早上剃乾淨的鬍子，下午就又冒出黑頭，化妝師連忙補上厚厚粉底，潘若迪嬌嗔說：「一點點黑黑的，不影響可愛度啦。」

潘若迪上回女裝扮相走浮誇濃豔風格，女兒事後吐槽他裝扮「不忍卒睹」，潘若迪惦記女兒「教誨」，這次務求變美、變細緻，他苦笑說：「上次確實太可怕了，嚇到小孩。」這次顯然很滿意反串效果，他拍攝完影片故意不卸假睫毛、眼線，帶著完整的眼妝回到家，向女兒吐心聲：「為了妳的學費，老爸犧牲色相，一定要體會我的苦心。」他不忘向節目、廠商喊話，節目活動找潘若迪、合體潘碧姬，雙效無敵啦。