「金曲歌王」王力宏2021年閃電宣布與李靚蕾結束8年婚姻，兩人隨即打起離婚官司，昨(7日)李靚蕾在上架的Podcast節目《沉靚時間》表示，自己先前收到美國官司勝訴的消息時，激動到想躲進廁所大哭，卻引來王力宏律師表示她是「自我感覺勝訴」，對此，李靚蕾稍早發聲了，未談此事，但開心分享自己節目衝到第一名的截圖。

王力宏和李靚蕾2021年底承認離婚傳聞為真，不久李靚蕾便在社群網站爆料兩人離婚真相，引發軒然大波。本月6日李靚蕾有新動作，宣布要在7日中午與大家「線上見」，昨才進一步公開有新身分，擔任Podcast節目《沉靚時間》主持人，首集她聊到如何面對低潮，坦言由於過去那段時間，有許多網友分享了相關經驗為她打氣，讓她也想把這股力量分享出去。

李靚蕾稍早出聲。（圖／翻攝自jl.leilei IG）

李靚蕾認為人不應該為了處理陷入低潮，而忘了每天應該作的事，她舉先前在美國和台灣的官司為例，表示自己當時分身乏術，白天要工作、學習、處理家務，晚上因為美國當地的時差，她都必須在台灣時間凌晨3、4時用網路線上參與開庭，接著仍無法休息，還必須準備早餐，可說是24小時都沒喘息時間。

李靚蕾回憶，直到某個週末早晨突然收到勝訴的通知信件，讓她當下激動到「靈魂已經出竅到廁所，很需要放聲大哭」。對此，王力宏的律師葉偉立表示，因為管轄權的因素已經移回台灣審理，並無「勝訴確定」，又表示：「對於李小姐自我感覺勝訴，我方無從評論。希望李小姐可以遵守台灣法院裁定並如實履行，讓強制執行程序順利。」而李靚蕾稍早出聲，分享自己Podcast節目有好成績的截圖，圖上驚訝打上「排行榜第一名耶！」，可見相當意外開心。