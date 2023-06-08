為協助青年提升就業技能、強化就業競爭力，勞動部曾推動「產業新尖兵試辦計畫」及「學習獎勵金」等措施，據統計，產業新尖兵訓後就業率約為7成，為提高訓後就業率因此修正計畫，7月1日後受訓的青年得要先負擔1萬元訓練費，訓練結束後90天內只要受僱就業即可再申請1萬元補助。

據統計，產業新尖兵試辦計畫2022年共開訓8097人，結訓達7934人。勞動部勞動力發展署訓練發展組副組長游勝璋表示，由於學習獎勵金比照疫情特別條例將於今年6月30日截止，但考量學習獎勵金對青年的助益，因此修正實施日期、繼續實施，只要青年受訓就可領取最高9萬6000元獎勵金。

至於產業新尖兵則為讓青年往重點產業發展的訓練契機，為提高訓後就業率，游勝璋說，會在訓練期間向青年收取1萬元訓練費用，但只要訓練後90天內受僱就業、投保就業保險即可再申請1萬元的補助，盼激勵青年就業。

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