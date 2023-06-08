高雄17歲蔡姓少女近期透過交友軟體，認識一名陽光帥哥「阿華」，兩人無所不談，隨後相約見面，不料見面當天，蔡女發現遭放鴿子，不久接到阿華來電恐嚇，要她提供1萬玩遊戲點數，不從就到學校、住家堵人，讓蔡女嚇哭，跑到派出所求助。員警得知詳情後，表示蔡女誤入「假交友」詐騙圈套，安慰蔡女放心，並替她封鎖阿華，最後蔡女破涕為笑，頻頻感謝員警幫忙。

據悉，蔡女近期因好奇，下載交友軟體想多認識外界的朋友，剛下載完操作不久，就認識20多歲帥氣陽光健身男子阿華，雙方相談甚歡，無所不談，期間蔡女不慎說出自己就讀的學校、住家附近的地標，之後又過了幾天，阿華開始不停想邀蔡女出來見面吃飯，起初蔡女都拒絕見面，但阿華始終不肯放棄，令蔡女心軟，認為一直拒絕很不好意思，故5日下午相約見面。

但到了相約時間，阿華遲遲未現身，正當蔡女納悶時，接到阿華的來電，阿華改變以往的口氣，語帶威脅表示要蔡女到超商買價值1萬元的遊戲點數，若蔡女不從，就會到學校、住家堵人找麻煩，令蔡女非常害怕，當場嚇哭，無助之下跑到附近三民二分局鼎山派出所求助。

當員警見蔡女眼角泛淚，並聽聞她描述前因後果後，先安慰蔡女冷靜，等蔡女心情穩定後，再耐心講解蔡女遇到典型的假交友詐騙圈套，並用許多新聞案例跟蔡女分析，經過一番講說，蔡女恍然大悟，隨後員警也請蔡女拿出手機，替她封鎖阿華，事後蔡女終於破涕為笑，頻頻向員警道謝。