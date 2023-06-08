桃園市副市長蘇俊賓8日代表桃園市政府赴行政院院會，面對改裝車擾鄰，他積極爭取行政院修法，直指現行只罰1800元，不符比例原則，環警監每晚抓不勝抓，力促加強改裝噪音車源頭管理及加重違規罰則，獲閣揆陳建仁認可，指示跨部會協商管制。

桃園市副市長蘇俊賓8日代表桃園市政府赴行政院院會，倡議修法從源頭管理改裝車噪音問題。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

「一台改裝車呼嘯而過，影響的是幾條街、幾千人的安寧！」蘇俊賓在院會指出，源頭的規範沒有解決，只能從行為認定解決，現階段的噪音罰則只有1800元，但卻帶給社會重大的影響，稽查期間每晚基層員警、環保局、監理站人員疲於奔命，抓不勝抓，罰則明顯不符合比例原則，希望行政院協助修法。

蘇俊賓強調，改裝源頭是「因」，妨害安寧是「果」，不當改裝的行為，是造成全國各地改裝噪音車妨害生活安寧惡性因果循環的根源所在，希望交通部與環保署能正視全國性民怨問題，儘速檢討嚴修相關法規，加強源頭管理及加重違規罰則，同時也讓警力與稽查人力發揮在更有效益的地方。

桃園市副市長蘇俊賓8日代表桃園市政府赴行政院院會，倡議修法從源頭管理改裝車噪音問題。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

蘇俊賓的倡議也獲得台中市副市長王育敏呼應。行政院長陳建仁也高度認同，他認為噪音的確是現在重大的公害問題，支持源頭管制，當場指示祕書長李孟諺會後儘速邀集環保署、交通部和各地方政府協商，就改裝排氣管、消音器，納入源頭管制與規範。

蘇俊賓說，除了源頭改裝的修法解決，市長張善政也特別指示，提高聲音照相的科技執法能量，搭配現有的稽查人力，在桃園市嚴格執行「靜桃專案」，期待由行政院儘速幫地方政府補足法令面的政策工具，再搭配地方嚴格執法取締，共同遏阻違規車輛噪音，讓過去長久的問題，能夠有新的解方，還靜於民。

桃園6月啟動靜桃專案，截至7日共攔查224件，噪音超標告發131件、告發率53.7％、裁罰28萬6200元。改裝溯源提供62件，其中有16家改裝車行，另監理站也查獲車體改裝違規告發42件。在聲音照相科技執法部分，拍到224件，噪音超標告發4件、裁罰9900元，疑似違規通知到檢21件。改裝車行查核33家，現場查獲23輛改裝車，後續辦理通知到檢。