台中地檢署今（8）日臨時召開5億高中生命案偵查庭，除稍早傳喚賴母外，另以證人身份傳喚一名陳姓女子，檢座證實該證人並非夏母，而是急診室護士，偵訊時間時間長達2個小時10分鐘才結束。她面對媒體詢問，全程不發一語並快速離開。

台中18歲賴姓高中生小小年紀即擁有超過5億元房地產，5月4日他和夏姓地政士助理同姓結婚登記後兩小時離奇身亡，賴母指控夏男謀財害命；檢方日前傳訊賴母，告知法醫研究所解剖報告，今再傳喚賴母。賴母委任律師許哲維指出，今天檢方向賴母詢問賴小弟生前一些事情，他也就賴男身上一些傷痕，提出六項證據證查申請。

該案引發各界關注，中山醫學大學附設醫院法醫科主任高大成，直指賴男右手三處4針孔是生前被注射氯化鉀等藥物，造成心臟麻痺猝死，對於檢方指針孔是急救造成，兩方看法有出入。

檢方證實，今除傳喚賴母，也以證人身分傳喚一名急診陳姓護士，唯該名護士一度被誤為是夏姓男配偶母親；問訊時間長達2小時又10分鐘，是否針對高大成所指，針孔、頸部勒痕以及左手大片瘀青做釐清，檢方未做出回應。