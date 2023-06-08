蔡政府的能源政策，時常被外界所批評，日前台積電董事長劉德音更調侃，政府認為電是夠的，「我們只能相信」。而昨（7）日台灣美國商會公布了「2023台灣白皮書」，嚴厲批評了台灣的能源轉型政策，相關新聞引起了網友熱議，有人更嘲諷，台灣是用愛在發電，美國人懂什麼？

台灣美國商會白皮書指出，台灣雖然力求進行大幅度能源調整，但進度遠遠落後，還連帶影響了產業運作與國家安全。美國商會建議，台灣應加速發展再生能源，並且從供應穩定性及成本效益的角度，保持平衡及多元的發電能源組合。

許多網友在入口網站Yahoo的相關新聞報導留言，留言數高達1千多則，他們的意見包括「蔡政府的能源政策就是非核家園，只吃核食，用愛發電」、「台灣哪有缺電？講這個的都是中共同路人啦」、「被國外認證了，另類台灣之光」、「台灣是用愛來發民主的電，美國人懂什麼」、「蔡政府騙得了支持者，但騙不了老外」。

另外，國民黨總統候選人侯友宜競辦發言人吳亮賢也直言，台灣美國商會的報告是繼台積電之後，對民進黨能源政策的又一記重重耳光。吳亮賢指出，蔡政府與賴清德的能源政策一再轉彎，令美國商會及產業界產生巨大憂慮，且賴的台獨立場也讓美國擔心，若是當選恐引發台海衝突，可見不管對外還對內，賴都難獲得美國與台灣人民的信賴。