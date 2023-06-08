新北市板橋區某幼兒園被爆老師疑餵食幼童安眠藥，引發社會譁然，小兒科醫師林智葳表示，醫生在開藥時，連極度安全的抗組織胺嗜睡副作用都如此斟酌，怒問「那些餵食孩子管制安眠用藥的人，你們的醫師執照在哪裡？」並質疑這些老師如何拿到這些藥，「如果有更上源的藥品來源，這些管制藥物有沒有可能不止存在於新北市這間幼稚園？」

林智葳在臉書發文指出，兒科門診中容易造成嗜睡的藥物是第一代長效型抗組織胺，常見品名為希普利敏液（Cypromin）、鼻福（Peace）；少數對藥物較敏感的孩子就算服用較弱效的新型抗組織胺藥物也會倒頭就睡，像是勝克敏液（Cetrizin）。

林智葳表示，這些抗組織胺藥物在臨床上都是用來處理孩子的鼻水、蕁麻疹、過敏等症狀，開立給孩子服用的時間通常是晚上；不過對於少數孩子而言，這些嗜睡的抗組織胺進入孩子大腦後不但沒有讓孩子倒頭就睡，反而會讓孩子異常興奮、整晚不睡。

這次爆發幼兒園疑似餵孩子安眠藥事件，林智葳怒批「醫生對孩子的用藥都如此謹慎小心，連極度安全的抗組織胺對孩子的嗜睡副作用都如此斟酌再三，那些餵食孩子管制安眠用藥的人，你們的醫師執照在哪裡？不知道這些藥物的可怕性就直接餵食，半夜不會睡不著覺嗎？」

另外他也質疑，巴比妥或BZD類藥物都屬於管制藥品，這些老師是如何拿到？「有沒有更上源的藥品可能來源？如果有，那這些管制藥物有沒有可能不止存在於新北市的這間幼稚園？」