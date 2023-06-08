新加坡出生的脫口秀演員佐瑟琳（Jocelyn Chia）被指在美國的一場脫口秀演出中，引用馬來西亞航空（Malaysia Airlines）MH370班機失聯事件和當地經濟發展為笑料，引來馬國民眾不滿。事件延燒，引起兩國外交部長注意。新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）對其發表的「駭人言論」感到震驚；新加坡駐馬最高專員梅儂（Vanu Gopala Menon）向馬國人致歉，強調星國政府不容許任何對他人造成傷害的言論或行為。

馬航MH370班機2014年3月8日離奇消失，機上239名乘客迄今仍下落不明。根據這名新加坡出生的脫口秀演員佐瑟琳發布在短影音TikTok平台的影片，她最近在紐約曼哈頓喜劇俱樂部「戲劇地下室」（Comedy Cellar）演出時，提到了新加坡獨立的歷史。

她提及，新加坡為了生存，與一個「更大、更強大」的國家（馬來西亞，當時稱馬來亞）結成聯邦。語畢，台下便有觀眾歡呼起來，她於是順勢問這名觀眾從哪裡來，但在得知對方是馬國人後，竟回「Fxxx you」，引來台下一片爆笑。她說，當年的馬來亞「拋棄」了新加坡，「40年過去了，我們成為一個第一世界國家（first world country），而你們，馬來西亞呢？你們現在是什麼？還是一個發展中國家？」

接著，佐瑟琳還以馬航MH370事件作為笑料。她以自問自答的方式調侃，「為什麼你（馬國）40年來沒有探望我（新加坡）？我試過了，但你知道，我（馬國）的飛機不能飛。」與此同時，該影片還出現一張馬航客機的圖像。

笑話一出，台下觀眾反應不一，有觀眾驚呼，「哦，我的天啊！」。佐瑟琳意識到笑話得到的反應不一，她接著說，「馬航失聯可不好笑，是吧？有些笑話，未必戳到點。」隨即，她還用手模仿飛機著陸的動作，並稱這個笑話在新加坡可是「非常受用」。

一名觀眾當場表示，將在網路上對她的演出留下差評，佐瑟琳輕描淡寫地回應說，「沒關係，他們沒有網路。」

根據馬來西亞媒體《東方日報》報導，這段演出影片經由「戲劇地下室」上傳到TikTok後，引來馬國網民強烈譴責。許多人認為，她對MH370事件的玩笑太過分，戳到馬國人的傷痛處。

馬國外交部長贊比里（Zambry Abdul Kadir）在7日深夜發文，批評佐瑟琳毫無憐憫之心， 「這是公開羞辱馬國，拿空難當玩笑的行為，完全沒有顧忌敏感，對馬國人民和空難罹難者家屬毫無憐憫之心。」

佐瑟琳在面對馬國網民批評時，諷刺網民不懂「幽默為何物」，不屑與不懂幽默的網民交流。她堅持「當慘劇拖上長時間就成了笑話」的立場，指這是脫口秀常用的套路，「如果你連這個都不懂，那我實在不用在意你的意見了。」

網民反諷，「要不我拿你已經去世的家屬做笑話？」 、「要不你家人就在那架飛機上？」疑因不當言論，佐瑟琳的推特賬號已被禁，IG賬號處於關閉狀態，個人網站jocelyn.com也無法打開。

對於脫口秀演員引起新馬兩國網民不滿，新加坡駐馬最高專員梅儂周四（8日）凌晨1點左右發表聲明表示，對佐瑟琳的做法感到震驚，並強調新加坡政府不容許任何對他人造成傷害的言論或行為。他說，佐瑟琳的言論不反映星國觀點；他為這番言論造成的傷害，向所有馬國人民深表歉意。

他指出，新馬兩國享有多元、穩固的關係，兩國也有獨特的歷史文化背景，人民之間有著深厚的親情和文化聯繫，佐瑟琳的言論不但無益於維護，也會破壞兩國和人民之間的密切信任和友誼。

另外，這起事件也引起新加坡外長維文的注意。在馬國國會議員賽沙迪（Syed Saddiq）發文直指「把一場悲劇當成娛樂題材，沒品味」，維文回覆其推文表示，這名脫口秀演員肯定不代表新加坡人說話，「我們珍惜與馬來西亞家人和朋友的關係，並對所有馬國人民所造成的冒犯，我們深感抱歉。」