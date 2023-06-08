烏克蘭南部一座俄軍控制的大型水壩遭炸毀引發洪患，烏國總統澤倫斯基對聯合國和紅十字會未能伸援表示震驚，他也與法國總統馬克宏聯繫，希望法國能夠提供緊急人道援助。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）接受德國「畫報」（Bild）採訪時以英語表示，現場不見聯合國和紅十字會成員身影；他說自己對此「感到震驚，因為我認為他們是必須在那裡拯救生命的一股力量」。

靠近烏克蘭前線地區的新卡科夫卡（Nova Kakhovka）水壩遇襲損毀，導致數十座村莊和周邊城市的部分地區遭洪水淹沒，各界擔心這可能引發一場人道主義災難。

官員表示，數以千計居民將被迫撤離這個地區，有許多人已自行離開家園。

德國翻譯人員說，澤倫斯基稍後受訪時用烏克蘭語說，「人和牲畜都在這場災難中死去了」。

澤倫斯基說，「從被洪水淹沒的房屋屋頂上，可以看見遺體漂浮在水面上」，他還說，很難將他們帶離俄軍占領的赫松（Kherson）地區，「當我們的部隊試圖救人，就會遭占領者從遠處射擊」。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmygal）敦促國際人道組織提供緊急援助。他在社群媒體Telegram發布的影片中以英語表示，「俄羅斯占領者甚至沒努力幫助這些居民，讓他們留在那裡等死」。

澤倫斯基稍晚也在社群媒體Telegram表示，他已和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通話，討論赫松地區的環境與人道主義狀況。

另外，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）說，明天將主持一場緊急協調小組會議，就烏克蘭大壩遭到「令人憤怒的破壞」一事進行討論。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1120608