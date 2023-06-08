每年端午節不免俗的會掀起南北粽戰爭，德商foodpanda用平台大數據公開台灣消費者選粽秘辛，原來台灣人不分南北都愛吃南部粽！同時foodpanda也分享台灣人有多愛吃粽子，端午節前後平台竟能賣出近10萬顆粽子！

今年端午節pandamart熊貓超市更集結了各家知名粽子品牌，無論是平價好入手的品牌、團購知名品牌、歷史悠久品牌都能在 foodpanda APP一鍵購買，還加碼推出買粽子送醬料、飲料的活動，以及6月17日至18日推出期間限定優惠，於pandamart熊貓超市輸入優惠碼「買菜六」即可享滿599元75折，讓大家過一個與「粽」不同的端午佳節。

在台南，粽子有「北部粽」、「南部粽」，兩種粽子從用料到料理方式都有不小差異，而南北粽爭執了數十年也依然沒有定論，但是今年端午節的南北粽之爭終於有解了，根據foodpanda外送數據調查，生鮮雜貨的冷凍粽子銷量，南部粽為銷售排行榜第一名，其次則是湖州粽、北部粽，顯示台灣人不分南北都愛吃南部粽。

消費者除了在傳統超市、大賣場購買粽子以外，pandamart熊貓超市更是訂單表現第一，由於foodpanda自2021年起與傳統市場合作，加速傳統市場進行數位轉型，像是南門市場的老牌名店「立家湖州粽」、「南園食品」在foodpanda上通通買的到，每逢端午都為傳統市場帶來不少訂單。光是2022年端午節期間foodpanda就賣出近10萬顆粽子，相當於200座台北101大樓的高度，foodpanda隨點隨送且選擇多元，大幅改變消費者過節方式。許多人在端午節前一個月就開始尋覓粽子，甚至為了粽子東奔西跑、忍受大排長龍，否則到了時令期間知名粽子早已銷售一空，不想囤貨、懶得出門就靠foodpanda輕鬆入手、快速送上門。

foodpanda透過訂單數據觀察到，粽子訂購量高峰仍為端午節當天，第二、三名則分別為端午節前一天與前兩天，想吃粽子再也不需要早早入手，只要於端午佳節團聚時，透過foodpanda一鍵就能將粽子即時送上門。

foodpanda提供消費者最多元的選擇，今年pandamart熊貓超市集結了多家知名粽子品牌，像是上海料理首選品牌「紅豆食府」、台灣在地知名品牌「呷七碗」，以及南門市場老牌店家等，不管想要吃南部粽、北部粽，還是鹼粽、甜心冰粽，foodpanda都能滿足消費者所有需求。除了能夠購買各式口味的冷凍粽子，想要馬上吃到熱騰騰的粽子也沒問題，foodpanda美食外送讓客人輕鬆購買台灣從北到南的知名粽子店家，包含台北的平價美食「玉欣珍傳統美食坊」、「阿桐阿寶四神湯」；台南經典的南部粽代表「劉家粽子」，以及高雄的在地好味道「阿嬤碗粿」、「阿巧肉粽店」等，只要打開foodpanda APP就有超多粽子店家選擇。

今年端午節pandamart熊貓超市推出期間限定優惠，6月17日至18日只要輸入優惠碼「買菜六」，滿 599元即可享有75折優惠，最高折500元，每人可用1次；另外還有多種粽子良伴促銷組合，包含「買粽子送醬料」美味更加分，或是「粽子加湯品優惠」、「買粽子送飲料」解粽子的黏膩。