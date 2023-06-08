近日天氣炎熱，氣溫不斷飆高，加上台灣氣候潮濕，民眾擔心，到底藥品該如何正確地存放， 才能確保品質與療效？一旦藥物過期或要丟棄，怎麼處理才正確？藥師表示，原則是存放於陰涼乾燥的場所，例如家中的抽屜、櫥櫃等，避免存放在窗台等陽光直射或濕熱的環境中。

新竹馬偕指出，大多數藥物在放置過程中，容易受到光線、溼氣、溫度等環境因素所影響，如果 保存不當，即是在有效期限內，還是容易導致藥品受潮、霉變、分解而失去效用。

藥師李明哲表示，藥品保存的原則是存放於陰涼乾燥的場所，例如家中的抽屜、櫥櫃等處;避免存放在窗台、廚房、浴室等陽光直射或濕熱的環境中。

另外，李明哲也說，一般藥品通常需存放於室溫下即可，若藥袋或藥罐容器上有特別標示需要 冷藏的藥品，如胰島素、紅血球生成素等製劑，則須存放於冰箱的冷藏室（2到8度C）， 並與食品區隔，且嚴禁放入冷凍室，因為需冷藏的藥品通常內含蛋白質成分， 一旦讓藥品結冰會導致蛋白質變性而使藥品失效。

李明哲說，藥品劑型有不同的「使用期限」，保存方式也有所差異，如錠劑、膠囊應存放於陰涼乾燥處，避免陽光直射，開封後期限為原保存期限的1／3，但超過半年時，以半年計；磨粉期限與膠囊、錠劑相同，但由於磨粉後更容易吸附水份， 因此須格外注意避免藥品受潮。

而一般感冒退燒藥水開封之後，於室溫下約可保存1個月，若放置於冰箱有不易搖勻及容易產生沉澱的問題；塞劑應存放於陰涼乾燥處，避免陽光直射，但氣溫較高的時候，可能軟化，可將其冷藏以維持塞劑硬度；眼藥水為開封後常溫下1個月，標註須冷藏的眼用藥品請存放於冷藏室中。

此外，台灣的氣候潮濕、悶熱，藥品往往受潮導致變質，最明顯就是顏色改變或是氣味改變。

李明哲提醒，領藥未使用完畢、超過保存期限，以及在期限內但已變色變質的藥品，不建議服用，若藥品未使用完畢，不建議再次或轉與他人使用，相同症狀可能是不同的疾病引起。

至於如何丟棄，李明哲說，一般膠囊及錠劑從包裝取出後，放入夾鏈袋再丟進垃圾袋，隨一般垃圾焚化處理，藥水則是倒入夾鏈袋中，將廢棄的衛生紙、茶葉渣、咖啡渣等吸水物質放入夾鏈袋中吸附混合，再將夾鏈袋密封好，隨一般垃圾清除，乾淨的藥水罐和藥品包裝可依垃圾分類資源回收。

抗癌與免疫抑制劑、賀爾蒙製劑、抗生素、管制藥品（鎮靜安眠藥）等特殊藥品，這些藥品並不容易被垃圾焚化爐燃燒而破壞，若隨意丟棄會造成環境汙染，因此請去除包裝以塑膠袋集 中拿至藥局進行統一回收。