國民黨台北市議員郭昭巖8日於公館「水悟空」水上樂園舉行記者會，呼籲北市自來水事業處應盡速恢復水上樂園營運。（丁上程攝）

國民黨台北市議員應曉薇8日於第一果菜及魚類批發中繼市場，替改建案工地附近的居民召開協調會，呼籲施工單位與北農應該重視居民權益。（丁上程攝）

國民黨台北市中正萬華區立委初選，即將於11日起進行為期3天的電話民調作業。有意爭取黨內提名的議員應曉薇及郭昭巖，都把握最後階段頻打「選服牌」。郭昭巖8日舉行記者會，呼籲北市自來水事業處應盡速恢復公館「水悟空」水上樂園營運，以此振興公館商圈的經濟；應曉薇則是替萬華果菜暨魚類批發市場改建工地附近的居民召開協調會，呼籲施工單位以及北農重視居民權益。

距離初選電話民調僅剩下3天時間，最後衝刺階段，郭昭巖與應曉薇不約而同打出「選服牌」。郭昭巖8日上午於公館「水悟空」水上樂園舉行記者會，表示該地因疫情緣故暫停營業至今，不僅園區內雜草叢生，部分設備更因為長期未維護而損壞。郭昭巖表示，現階段疫情趨緩，鄰近商圈亟待振興，台北市民也期待盛夏消暑玩水，不必捨近求遠，呼籲北市自來水事業處應該盡速恢復營業，振興公館商圈商機。

應曉薇則是於8日上午於第一果菜及魚類批發中繼市場召開協調會，替改建案工地附近的居民發聲。應曉薇說，工地為了不影響中繼市場營運，僅能在早上10點後動工，但為配合市場改建進度趕工，幾乎每晚都施工到晚上10點。當地居民抱怨，不僅住家疑似因為施工緣故造成牆壁龜裂，原本說明會中承諾周六、日不施工也未遵守。應曉薇也呼籲，施工單位與北農應該重視居民權益。

同樣有意爭取黨內提名的議員鍾小平，則是合體台北市長獎萬安，參與南門中繼市場端午節相關活動，共同替南門市場百粽宴活動宣傳。

針對黨內立委初選，應曉薇表示因為自己腳踏實地，對任何事情都有信心。應強調，自己的對手只有民進黨議員吳沛憶與無黨籍參選人于美人。不過應曉薇也坦言，對於電話民調作業有些擔憂，3天內1000通電話就要以此決定中正萬華區20多萬居民的意向，「很多30歲以下的年輕人，甚至是新住民家中都沒有電話。」應曉薇說，如果不能出線的話，她自己則會覺得相當可惜。