「小兵日記兒童軍事體驗營」以環境教育為主軸，結合兒童軍事體驗活動，帶領孩子們在歡樂中學習與成長。(圖／金管處提供)

活動報名對象為3至12歲之兒童，即起開放線上報名，各梯次預計招收30名，名額有限。(圖／金管處提供)

「小兵日記兒童軍事體驗營」即起開放線上報名，歡迎地區家長踴躍幫小朋友們報名參加！(圖／金管處提供)

暑假即將到來，為提倡正當休閒活動，讓孩童們走出戶外、遠離3C，並活化軍事營區之運用，金門國家公園管理處將於7月6日至9日辦理6梯次的「小兵日記兒童軍事體驗營」系列活動，以環境教育為主軸，結合兒童軍事體驗活動，帶領孩子們在歡樂中學習與成長，每梯次限額30名，即起開放線上報名(網址：https://lin.ee/ebvVVx8)，手刀要快！

金管處表示，本次活動將於湖南高地營區辦理，包含「小小陸軍營」4梯次(7月6日及8日上、下午各1梯次，對象為幼兒園至國小低年級)及「海陸特戰營」2梯次(7月7日及9日全天各1梯次，對象為國小中、高年級)之軍事體驗營。

金管處說明，「小小陸軍營」活動內容為拯救小熊、五十障礙、手榴彈投擲、射擊訓練及彈藥兵任務等課程；「海陸特戰營」活動內容為砲兵專長訓練、醫護兵專長訓練及紥營、槍支分解及刺槍術、射擊專長訓練、五十障礙、體能訓練及天堂路考試等課程。所有參加之學員均提供兒童迷彩服、手套、軍靴、護目鏡、腰帶等迷你裝備，多樣化的軍事生活體驗課程，藉此鍛鍊身體、強化體格、培養興趣，更能創造屬於自己的美好回憶。

金管處指出，金門過去為因應戰備需求，構築了很多戰備工事。隨著軍方精實方案、兵員減少情況下，這些軍事營區、碉堡與坑道等遺址，被完整的保留下來。該處近年來積極保存維護及活化再利用這些獨一無二的戰役資源，透過不同的展示手法、多元的體驗型態活化戰役史蹟，營造全新觀光遊憩體驗。

本次活動報名對象為3至12歲之兒童，即起開放線上報名，各梯次預計招收30名，名額有限，額滿為止；歡迎地區家長踴躍幫小朋友們報名參加！報名網址：https://lin.ee/ebvVVx8。