台中市市長盧秀燕今（8）日備詢被問到，有沒有考慮「侯盧配」甚至「盧侯配」，或擔任行政院長？盧表示，近期不斷被點名參選總統、副總統或擔任行政院長，讓她好奇為何「媽媽想要留在家裡照顧家人，可是我們的家人卻一直叫媽媽去出遠門」？國民黨議員黃健豪稱，因目前氛圍與環境最適合的人就是盧，所以並非要把盧趕走，而是希望台灣能「盧來盧侯」。

盧秀燕備詢時被黃健豪詢問，對於「侯盧配」甚至「盧侯配」，或去中央擔任行政院長的可能性？盧表示，近日總質詢期間一直被問到這類問題，她必須強調，下一屆的總統與行政院長非常重要，台中捷運就是最好的例子，別人審捷運很快，台中審捷運卻搞了好幾年，審理往返的次數比其他城市多，每個案子走的程序跟階段都比別人長；大到捷運，小到如一些科技執法也都必須中央的協助。

盧秀燕強調，議員們都對她很好意看重，不管是總統、副總統、行政院長，但她也不禁覺得很奇怪，因為「媽媽想要留在家裡照顧家人，可是我們的家人卻一直叫媽媽去出遠門」，這點她就不知道是為什麼了？從本周二質詢至今，一堆議員都一直在「叫媽媽出遠門」，為何大家都不希望媽媽留在家裡呢？這點她真的深感好奇。

黃健豪則回應，因下屆總統或行政院長對台中非常重要，他看目前的氛圍與環境最適合的人就是盧秀燕，並不是要把盧市長趕走，而是希望她能去中央照顧台中，這樣會有更多的資源，他希望能有這樣的機會能讓台灣「盧來盧侯」。黃也笑道，他相信之後一定會有其他議員會繼續問這個問題。