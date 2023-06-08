縣長楊文科與湖口、新豐反生命紀念園區自救會召開溝通說明會後，2個自救會8日在監委賴鼎銘到新竹縣巡查時，動員200多人陳情，賴鼎銘聽完陳述，指將會把所有資料帶回，由負責該案的陳景峻和郭文東委員處理。

自救會遞交陳情書給賴鼎銘，一開始以情緒性發言，被賴鼎銘要求後續發言要說明反對理由是什麼？波羅村長葉豐田指反對理由和動機都在陳情書裡。

湖口自救會陳述縣府要蓋新竹縣生命園區，是為竹北市第1和第4公墓遷葬，頂多只要2千個塔位，竹北市公所計畫在第6公墓興建10萬個塔位的納骨塔，被鳳崗自救會反對，縣長楊文科在2019年上任提出竹北地區興建生命園區計畫，將在適當地點規畫，因高等法院判決鳳崗自救會勝訴，才改到湖口大圓山陣地。

湖口自救會指內政部建議縣府輔導各鄉鎮市公所做公墓更新，興建禮廳、禮堂和環保專區，目前關西和竹東生命園區啟用只有3年半，應再輔導各鄉鎮市再蓋，是最好的解決方案。

同時，湖口已有生長天園區，縣府再蓋生命園區，一鄉兩生命園區並在同一個村，實在匪夷所思，不符合公義和比例原則。

並指縣長楊文科在與自救會溝通時稱生命園區還未成案，一切都還在評估中，但為何縣府在110年11月行文到湖口鄉公所借用4筆道路用地，在108年5月就變更地目為特定目地事業用地，108年11月才向國防部協商用地，質疑有人不臧問題。

新豐自救會認不需要多餘火葬場和納骨塔、不需要亂花錢、不需要破壞環境，並有多數民意反彈，陳述反生命園區的理由。

縣府對民眾向監委陳情生命園區的問題，回應表示，會秉持面對問題、積極處理、開放溝通的立場。