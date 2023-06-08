近日新北市爆發嚴重的幼童餵藥案，造成許多家長憤怒和不安，民進黨發言人張志豪今(8)日表示，現在新北家長投訴，5月份就已經檢舉有孩童遭餵藥的狀況，結果過了20多天市府才開始採檢，請問這20多天，侯市長都在忙什麼？會不會懲處相關人員？

張志豪說，面對經新北市各黨團協商排定的專案報告，侯友宜缺席，侯系議員卸責說排專案報告是「政治操作」，顯見侯友宜的態度如同對恩恩案一樣，令人遺憾。更諷刺的是，家長報案的隔日是「全國兒童安全日」。

張志豪說，昨天是侯友宜生日，中午上班時間還去國民黨中央過生日，但很多家長反映市長的公開談話都沒有關心小朋友的狀況，傍晚就離開新北市去跑總統選舉，漠視新北孩子被餵藥；奉勸侯友宜還是快點回新北坐鎮，6月13日親自出席議會專案報告並備詢，給受害幼童及籠罩在陰影下的市民一個交代。

張志豪也批評，呂家愷身為新北市議員，卻變成市民打手，非但沒有監督餵藥案，也沒有為家長發聲，成天跑到立法院批評賴清德，是否有盡監督的責任。