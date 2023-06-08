台塑農業輔導團隊舉辦示範觀摩活動，利用熊蜂取代人工授粉可降低人工成本。（張朝欣攝）

台塑企業為協助雲林沿海地區農業技術提升，與朝陽科大組成農業輔導團隊，針對種植技術、氣候災變因應、資材使用提供輔導諮詢服務，8日選定溫室作物小番茄，在雲林縣麥寮鄉舉辦示範觀摩活動，利用熊蜂取代人工授粉，可降低人工成本，經測試，義大利熊蜂最專業，工作效率最好。

政府近年來推廣溫室農業，溫室栽培已成為農作不可或缺的一部份，溫室作物由於產品附加價值較高，吸引許多年輕人投入。目前市面上各種小番茄以溫室栽培方式居多，然而面臨人口老化與勞動力不足影響，小番茄這種比較費工費時的栽種作物也面臨危機。

農業輔導團隊表示，小番茄屬於持續採收型作物，溫室栽培管理得宜，可採收2個月以上，但天氣較熱時小番茄不易著果，農民需花費大量時間進行人工授粉並噴施番茄生長素幫助著果，不過雇工成本愈來愈高，因此近年來不少農友嘗試使用熊蜂取代人工授粉。

輔導團隊說，熊蜂對於各類農藥、殺蟲劑相當敏感，對於採收期較長的小番茄而言，往往於採收期間適時噴施低毒性農藥來控制病蟲害，以利延長整體採收期，這也是目前熊蜂無法大量使用的主因，此次藉由農民許書賓分享熊蜂授粉經驗，告知大家只要配合無毒資材與害蟲天敵的應用，便可不用噴農藥，讓熊蜂能在無農藥干擾環境中工作。

許書賓指出，以1分地小番茄為例，人工授粉成本近2萬元，請熊蜂來幫忙，只要3500元，目前熊蜂均自義大利進口，因為義大利研究熊蜂授粉已有50餘年經驗，經過特別選種、配種的熊蜂工作效率非常高，是小番茄農的最佳幫手。