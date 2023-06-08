統計2003年至2022年的6至8月，也就是除權息旺季期間，台灣加權指數在過去20年間的上漲年份高達7成。大華銀投信分析，根據過去經驗，營運穩健的公司或許漲幅不如成長型的企業，然除權息後，通常都能因為填息而出現反彈，這也就是不少投資人會考量是否參加除權息原因。

大華優利高填息30經理人鄭翰紘表示，今年特別看好電腦及週邊設備類股帶動除權息行情。觀察台灣證交所電腦及週邊設備業指數，年初至今漲幅超過30%，高於加權指數漲幅(14%)一倍之多，且10年平均股利率超過5%。良好的營運表現以及AI伺服器題材的深度布局，使PC族群的龍頭企業表現突出。這些身受存股族喜愛的PC企業具有成長性高、股利率佳、填息能力強以及AI布局廣的強勢特徵，短期受資金青睞，長期漲相也值得期待。

展望後市，鄭翰紘表示，台灣景氣連續藍燈，總體經濟對於股市的影響仍不可忽視。建議想跟隨科技股的漲勢，也希望同時降低投組波動的投資人，不妨透過科技股占比較高的高股息ETF，做好分散布局，同時參與科技股成長。

以00918的成分股篩選包含股利率與填息率，目前全部30檔成分股中，科技產業的占比將近七成，帶動00918今年以來漲勢強勁。而00918將於本月底進行第二次的成分股調整，搭配上今年的除權息行情，全年配息率仍值得期待。大華優利高填息30(00918)的首次配息評價結果為每單位配發0.2元，將於本月16日除息，參與本次配息的投資人，要在6/15(四)前進場。