展望後市，國際航空運能持續恢復，且暑假旅遊旺季將至，雄獅東北亞線日本團賣況佳並接到8月，東南亞線泰國與越南團爆量，歐洲線並已近滿團。同時，可望強勢成長的郵輪行程亦掌握許多艙房，整體營運動能持續升溫。

電子業開始拉貨 捷迅5月營收2.71億月增逾17％
《半導體》力成營收4連升 前5月年減25%
《半導體》股王5月營收不給力 信驊殺跌停
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