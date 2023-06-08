展望後市，國際航空運能持續恢復，且暑假旅遊旺季將至，雄獅東北亞線日本團賣況佳並接到8月，東南亞線泰國與越南團爆量，歐洲線並已近滿團。同時，可望強勢成長的郵輪行程亦掌握許多艙房，整體營運動能持續升溫。
雄獅5月營收17.62億元 恢復至疫前六成
雄獅（2731）5月合併營收17.62億元，年增11.6倍，續創疫後營收新高，營收表現恢復至疫情前約六成。累計前5月營收65.99億元、年增676.13％。
雄獅（2731）5月合併營收17.62億元，年增11.6倍，續創疫後營收新高，營收表現恢復至疫情前約六成。累計前5月營收65.99億元、年增676.13％。
展望後市，國際航空運能持續恢復，且暑假旅遊旺季將至，雄獅東北亞線日本團賣況佳並接到8月，東南亞線泰國與越南團爆量，歐洲線並已近滿團。同時，可望強勢成長的郵輪行程亦掌握許多艙房，整體營運動能持續升溫。
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