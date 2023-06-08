現年72歲香港資深男星李龍基有「TVB御用皇帝」之稱，近年淡出演藝圈，與小36歲的女友王青霞（Chris Wong）戀情甜蜜穩定。李龍基疼愛嫩女友，不僅將名下7套房產都轉給她，還打算在今年內結婚，不過婚期遲遲未敲定，他近日也曝光年尾將有「喜訊」。

李龍基層透露Chris Wong是飛機工程師，李龍基也是遙控飛機迷，兩人有共同話題，他更自爆和Chris性生活非常美滿協調，兩人完全沒有代溝，近日小倆口一同現身亞視台慶，他看氣色紅潤，整個人容光煥發，而身旁的Chris則全程為李龍基打點，相當賢慧，不過身形比社交平台分享的相片有些「幸福肥」。

李龍基接受訪問時，心情大好透露：「過了8月，把手頭的事情忙完，年底就會結婚，不過不大搞，我們又不喜歡太過熱鬧，總之兩個人一起開心就行！我父母已經不在，她父母答應，那就沒問題。」

事實上，李龍基目前從事房地產買賣，擁有7處房地產，身價至少上億。近日女友Chris曬出一張照片，只見一疊一疊的人民幣全部裝在名牌包包裡，甚至一個還裝不下，需要另一個袋子來裝，目測大約有數十萬人民幣，她寫下：「你的努力耕耘，我不介意把手帶的空間全部騰出來給你塞滿。」、「我每個包包都願意把所有位置毫無保留的留給你。」，此話被許多網友認為是炫耀掌管男友的所有收入，不過李龍基拒談此事：「玩的東西就不要再提，不要再讓人誤會。」