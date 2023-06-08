新北市三峽今（8）日上午發生一起女子墜樓事件，1名41歲余姓女子從租屋處4樓墜下，跌落2樓的遮雨棚上，所幸沒有生命危險。原以為是單純意外事件，但余女獲救後向警方表示，是受不了毒蟲前男友林姓男子（33歲）軟禁、痛毆，才會跳樓逃逸，而警方得知案情後也循線將林男逮補，依毒品、傷害、妨害自由等罪嫌移送。

警方調查，林男與余女本為情侶關係，雙方交往約半年，但日前余女因個性關係提出分手，並搬離三峽租屋處，但林男始終不願接受分手事實。昨日晚間，余女返回林男住處打算拿回吹風機，沒想到雙方發生口角，余女因而遭到痛毆、軟禁，而2人原本的愛巢也被林男當成販毒工作室。

今日上午10時許，余女趁林男不察之際，從4樓跳樓逃逸，幸運卡在2樓上，沒有生命危險。而警消獲報到場時，原本以為只是單純的意外事件，直到余女向警方說明墜樓原由後，警方才驚覺事情並不單純。

轄區警方在里長陪同下進入屋內，果然發現屋內充滿毒品味道，並有分裝器具、分裝袋、咖啡包外包裝以及可疑粉末，研判余女所言真實性很高，而林男也在前女友跳樓求救後，立即帶著部分毒品開車逃離現場。

林男雖企圖逃逸，但最後仍遭警方逮補。（警方提供）

後來警方調閱監視器，確認林男車輛，立即通報線上警網攔截圍捕，不久後即在三峽地區攔截到林男，林男為了躲避警方追捕，還一度駕車朝路旁衝撞，造成車頭嚴重毀損，警方也趁勢將他拖下車，當場逮補並搜出各式毒品。

林男車輛因衝撞導致車頭嚴重毀損。（警方提供）

警方訊後除依傷害、毒品、妨害自由等罪移送林男外，也依家暴法通報相關單位，請社工到場協助，並替余女聲請保護令。

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