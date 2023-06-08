據韓國《朝鮮日報》援引美國自由亞洲電台（RFA）6日報導指出，北韓駐俄羅斯海參崴外交官的家人於近日失蹤。日媒《朝日新聞》報導稱，「他們可能已經離境前往中國，最終目標可能是流亡韓國。」

自由亞洲電台4日報導稱，北韓駐海參崴外交官的家人金錦順（43歲）和兒子朴權週（15歲）失踪。據悉，他們是被派往北韓總領事館貿易代表部的員工朴某的妻子和兒子。報導指出，金錦順和兒子朴權週乘坐出租車在距離總領事館不遠的「納斯卡亞街」下車後失聯。據悉，當時他們下車時沒有攜帶手機，北韓總領事館在聯繫不到他們後，緊急通知俄羅斯當局，並將相關內容發布在失蹤者傳單上。

自由亞洲電台指出，這對母子有可能是在北韓和俄羅斯國境重新開放前強行脫北；擔任外交官的丈夫並沒有與失蹤的家人一起行動。俄羅斯當地媒體6日公開了印有兩人頭像的失蹤傳單，但仍無法尋獲兩人。

近日曾訪問海參崴的東亞大學教授姜東完向媒體表示，「在俄羅斯有傳聞稱，北韓將開放邊境，並開通俄羅斯與北韓之間的航班...北韓勞工或外交官家屬返回北韓的可能性增加，如果想要強行脫北，失蹤者可能會認為現在是唯一擺脫北韓的機會。」

《朝日新聞》同日援引俄羅斯獨立媒體《Baza》的社交媒體言論報導了此事，並表示，「他們可能已經逃往中國，最終目標可能是流亡韓國。」