竹北「豐采520」建案工地發生天坑案，豐 邑8日在大有可為社區前人行道進行透地雷達檢測，附近社區居民代表則向監委鴻義章陳情，「拒天坑求真相、要家園保安全！」呼籲縣府主動成立調查小組，而非一再審查，期盼監委能夠監督。

縣府指出，根據5月28日說明會決議，要求豐邑委託第三方公正單位鑑定調查莊敬六路塌坍原因，在報告出爐前，考量雨季風險，由豐邑持續進行道路定期透地雷達檢測、鄰房安全鑑定、增設鄰房監測點、開挖道路確認地質等措施。

豐邑6日開挖大有可為前人行道，居民發現有部分孔洞，質疑有不斷下陷問題，專案小組技師現勘，豐邑與住戶達成共識，以混擬土CLSM回填、鋼筋網補強等方式修復，8日實施每10天1次的透地雷達檢測，增加大有可為前人行道等處重點測線。

豐邑並與社區達成共識，排定9日進行人行道剩餘兩階段（大門口前及北側）開挖工程，預計將打除、開挖、檢視、回填、恢復地板結構施工。

工務處副處長陳盈州表示，豐邑8日第5次透地雷達檢測，增加大有可為社區前人行道側線、莊敬六街與勝利二路路口測線，及路口縱向測線，加強監測並提高精確度，檢測結果會和這次開挖結果比對，確認檢測數據客觀性。

陳盈州指出，道路監測部分，目前莊敬六街和勝利二路路口有比較鬆動的狀況，竹北市公所同步有做另一種檢測，數據要40天才會出來，縣府會持續溝通，希望能同意讓縣府和豐邑先開挖確認狀況。

豐采520周遭的大有可為、俠隱、臻愛香榭、松下新宿及人間琉璃社區住戶代表認為，5次道路坍塌事件至今，縣府雖已成立專案小組，但坍塌事件肇責釐清、鄰損鑑定進度、透地雷達檢測結果等真相仍不明，周遭住戶無法安心居住。

住戶呼籲縣府主動成立調查小組，盡快釐清真相，否則在沒有真相之前，發生任何事件與動作，恐將造成社區更大恐慌。

縣府表示，針對竹北天坑的事發原因，不管是刑事或行政的調查，在公務機關內現已有雙軌在進行，分由新竹地檢署和監察院各自啟動，對於社區居民要求另外成立真相調查小組，他們還在評估可行性，也正在研究是否可以讓居民選派代表出席專案小組會議，讓居民們實際了解會議中專家學者們的專業看法，在必要的時候也可以讓居民的聲音讓小組內的專家學者聽見。