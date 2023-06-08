一名網友分享，他從來沒有找人清洗衣機，最近發現衣服洗好以後上面都有黑黑的髒東西，才緊急聯繫廠商來清潔，結果效果顯著，引起網友討論，其中有內行網友表示，洗衣機乍看很乾淨，但裡面藏汙納垢，建議每隔1-2年就要找人清洗一下。

一名網友昨天在PTT上發文分享，他從來沒有找人到府上清洗家中的洗衣機，但是每隔一段時間就會買洗衣機專用的清潔粉包來洗，結果最近洗完衣服以後，卻發現衣服上面總是有黑黑的東西。

原PO表示，他個人感覺像是水垢的汙漬，同事則說是發霉了，無奈之下，他立刻聯繫廠商過來清潔，洗完以後果然乾淨許多。不知道大家都是多久會找人來洗一次洗衣機？

貼文引起網友討論，有些人認為定期找人來洗比較好，但也有人認為，坊間賣的洗衣機清潔劑很有效，只要定期清洗，而且每次洗完衣服，記得把蓋子打開風乾，其實就能避免發霉。「自己買清潔粉包處理就夠了」、「會有黑黑的東西跑出來表示你的洗衣機，真的非常髒了」、「清潔粉滿好用的 沒預算就自己清」。

另有內行網友則說，大概每隔1到2年就會請人到家裡來清潔洗衣機，否則看似很乾淨的洗衣機，打開來以後其實有各種汙垢，沒定期清理恐越洗越髒。