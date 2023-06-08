遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳長期耕耘智慧城市領域，透過「大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」技術與自身數位轉型的經驗，由內而外打造「綠色資通訊」解決方案，包括能源管理(EMS)、碳盤查、智慧建築、智慧充電、微電網與儲能等。很高雄能與合作夥伴Gogoro為台北市打造「交通號誌不斷電系統(UPS)」，未來期望能加速導入更多縣市，打造更智慧、永續的韌性科技島。

由遠傳建置的「交通號誌不斷電系統(UPS)」採用兩顆專屬智慧電池，市電異常時系統自動切換至電池供電模式，經PoC實證可維持交通號誌2~4小時運作；獨家換電式設計可比照電動機車進行「熱插拔」換電，抽換電池時可維持供電，延長不斷電系統服務時間；不斷電箱體採全台首創箱上型設計，與號誌箱完全整合，不佔空間、不影響行人動線，更具備防水防塵、散熱通風、結構安全設計，經有感地震、機關斷電測試等均能正常運作。系統資訊則是透過WVPN物聯網安全通訊上傳至雲端監控平台，儀錶板整合GIS地圖以視覺化呈現，偵測到異常時主動發出告警，助管理者快速掌握路口、電量、事件等資訊，全方位保障路口安全，也避免因交通號誌異常導致交通壅塞、車輛怠速而產生的大量碳排，加速實現淨零智慧城市。