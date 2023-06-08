端午節將至，屏東慈善團體聯合協會8日攜手屏東物資銀行、以「惜食」為主題，綁600顆粽子分送低收入戶、獨居老人、身障朋友等，協會理事長曾馨嬌期盼，除助弱勢朋友提早慶端午外，也希望藉此推廣「惜食」的重要。

端午節將至，屏東慈善團體聯合協會8日攜手屏東物資銀行、以「惜食」為主題，綁600顆粽子分送低收入戶、獨居老人、身障朋友等。（謝佳潾攝）

端午節將至，屏東慈善團體聯合協會8日攜手屏東物資銀行、以「惜食」為主題，綁600顆粽子分送低收入戶、獨居老人、身障朋友等。（謝佳潾攝）

屏東慈善團體聯合協會理事長曾馨嬌指出，大家都是跟地球共生共存，應該要愛惜許多資源，但現在卻是愈來愈多人養成「浪費」的習慣，為此，協會與屏東物資銀行長年都在推廣「惜食」的理念，今天趁著端午節將至，藉物資銀行募集的食材包出「惜食粽子」，一邊推廣理念、一邊與弱勢朋友分享佳節喜悅。

端午節將至，屏東慈善團體聯合協會8日攜手屏東物資銀行、以「惜食」為主題，綁600顆粽子分送低收入戶、獨居老人、身障朋友等。（謝佳潾攝）

曾馨嬌說，過去這幾年疫情擾局，協會要舉辦包粽子傳愛的活動比較不方便，今年終於等到疫情趨緩、大家生活恢復正常，因此特別規畫「惜食粽子傳愛」的活動，志工們總共包出600顆「惜食粽子」，要與低收入戶、獨居老人、身障朋友等弱勢朋友分享，一同吃上一顆好粽。

她說，協會長年媒合各界善心人士做公益，今年計畫將到偏鄉分送物資，把愛傳得更遠更廣。