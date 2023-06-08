丁噹近日前往台南宣傳。（相信音樂提供）

音樂劇《搭錯車》本月24、25日移師台南文化中心舉辦，飾演女主角阿美的丁噹，以及王柏森、陳乃榮特地南下宣傳，一週跑遍台南6座校園舉辦分享會，與學生們分享《搭錯車》音樂劇一路演出32場的甘苦歷程，學生看到演員們到場都相當熱情，丁噹還在現場飆唱〈一樣的月光〉，驚豔所有人，而學生們臨時起意玩起應援舞蹈，也讓丁噹印象深刻。

除了熱烈應援，學生們更大方地與丁噹、陳乃榮對戲上演劇中「定情之吻」，同學把握機會踴躍舉手，甚至有位女同學稱是陳乃榮的粉絲，小時候看他演出的《終極三國》，因此能和陳乃榮幸運對戲時，她們完全不羞澀，主動獻吻親吻臉頰，反倒是陳乃榮害羞到臉紅。

此行造訪台南，丁噹深受南台灣民眾熱情歡迎，邀她吃飯甚至在自家門前辦桌請客，提前為《搭錯車》票房慶功，丁噹感謝大家對她的照顧，笑稱自己像吃「霸王餐」，走到哪都感受到猶如「家人」般溫暖，像和他們一起吃團圓飯，邀約大家端午佳節帶著家人一起來看《搭錯車》。音樂劇購票辦法將於 ibon售票系統公布。