南門市場預計7月底搬離中繼市場，該地也將被中央國產署收回，多位北市議員8日指出，耗資1.8億興建的中繼市場，不該只用4年就要變廢鐵拆除還給中央，呼籲可延長租用期限，北市產發局長陳俊安表示，多次詢問中央，6月函詢回覆婉拒繼續租用，會持續跟中央溝通。

王欣儀表示，北市府耗資1.8億興建南門中繼市場，也花1.3億向中央國產署租用土地，現在南門市場改建完成將搬回去，希望能將場地給東門市場當作中繼市場，中央卻不同意北市府繼續租用，理由是未來要作為數發部及NCC的辦公廳舍。

議員王欣儀質疑，中央未說明未來何時使用，也沒有建設期程，讓耗資1.8億興建的中繼市場只使用4年，就要拆除還給中央，並打算另建一棟東門中繼市場，希望中央體恤人民納稅錢，不要把耗資1.8億的建物變成廢鐵，讓北市府繼續租用。

議員鍾小平表示，數發部預算200多億，也已在延平南路蓋總部，盼中央一定要讓北市府繼續租用，直到東門市場改建為止；議員楊植斗則說，本以為是數發部全名數位發展部，其實是數錢發財部，賴清德在擔任行政院長期間就核定中繼市場應要給東門及南門同時使用，完成市場改建，賴清德背棄當時承諾，令人遺憾。

前北市議員羅智強呼籲，賴清德不要浪費1.8億的民脂民膏，與其關心大安區立委參選人該找誰，應先處理選民關心的事，讓東門市場在改建期間，可用南門中繼市場的地，而不是花費1.8億蓋好只給南門市場使用，要東門市場另外蓋，簡直莫名其妙，也盼吳沛憶及未來大安立委參選人對此事表態。

文祥里長李淑珍表示，東門市場改建延宕好幾十年，一直無法順利推動，南門已改了兩次，東門市場身在北市蛋黃區，卻還是破舊，不符合市民需求，希望能爭取用地，幫忙東門市場順利改建。

產發局長陳俊安表示，當初規畫東門市場改建，可沿用南門中繼市場，多次函詢中央國產署，中央6月回覆稱未來有機關用地需求，婉拒北市繼續租用，會持續跟中央溝通，看是否能繼租，也會考慮多方做法，減少公帑浪費，讓東門市場能盡早翻修。

台北市長蔣萬安則說，此處行政院規畫要做數發布跟NCC辦公廳舍，租約到期也不再續租，我們也在另找用地，並召開說明會聽取在地聲音，也會持續探詢續租可能性，積極跟中央溝通。