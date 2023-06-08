端午連假將至，台南市柳營尖山埤渡假村搶旅遊商機，推出「身分證對對碰、對中506免門票」等多項活動。（張毓翎攝）

端午連假將至，台南市柳營尖山埤渡假村搶旅遊商機，遊客於22至25日購票時主動出示身分證，經售票人員核對身分證號碼對中「5、0、6」任一碼，即享兒童票價100元門票優惠；對中任二碼可享半票75元優惠；若三碼全中則享有免門票入園優惠；此外，端午連假帶寵物入園的主人可享免門票入園。

園方表示，端午連假期間推出「身分證對對碰、對中506免門票」、「寵物入園優惠」、及「生態夜觀」等多項活動，端午節當天、22日下午3點舉辦「南部菜粽DIY」活動，園方提供相關材料，讓民眾體驗親手包粽子，活動限額50名，當日住宿房客可優先報名。

另22至24日下午5點推出的「龍舟跑車趣味賽」活動，在講師的帶領下，親子一同製作簡單又有趣的龍舟跑車，作品完成後現場舉辦趣味競賽，挑戰成功者可獲得獎品；同時，晚間還舉辦免費生態夜觀活動，在導覽老師的帶領下探索園區夜間生物，為端午節留下難忘的回憶。