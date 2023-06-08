健康資訊普及，現代人努力培養健康的飲食、生活習慣。有「無毒教母」之稱的護理師譚敦慈表示，她個人採3種飲食態度，包括不使用複合型調味粉、不吃自製釀造物（如優格）、不喝火鍋湯也少煮湯。她表示，許多人喜歡自製釀造物，但過程若未能妥善控溫、控濕，恐產生黃麴毒素等毒素，會嚴重傷肝腎。

林口長庚護理師譚敦慈在《今天大小事》表示，健康生活態度包括飲食與運動，在飲食部份，她採取3原則：不吃複合型調味粉、不吃自製醃造品、不喝火鍋湯且少煮湯。運動則為每天快走至少10公里。

在飲食部份，她盡量減少調味料的使用，即少油、少油、少糖，烹調只用鹽、黑胡椒來調味，不用複合型調味料。

其次為不吃自製釀造物。她表示，WHO指出，醃漬物恐引發腸胃道的癌症，許多人因此自認，自製的釀造物較安全，但這觀念未必正確。因釀造過程需有良好的控溫、控濕，否則易出現黃麴毒素。

此外，自釀醃漬或優格等發酵類食物時，過程中即使遭毒素或細菌感染，自製者也未必能察覺、因而食用中毒，「因此，愛吃醃漬物的人應購買大廠製造的醃漬物，較為安全。」

第三則為不喝火鍋湯、少煮湯。譚敦慈表示，曾有研究指出，火鍋湯在烹調後的30分鐘內，硝酸鹽會持續飆升，因此火鍋湯不利健康。此外，臨床上遇到甫手術後的病人喝鱸魚湯、不吃鱸魚，但此舉無法讓人獲得傷口癒合所需的蛋白質。

譚敦慈也少煮湯。她表示，若真要煮湯，她也只煮清爽的蔬菜湯，使用硝酸鹽較少的洋蔥、番茄、海帶等有益心血管的食材，「太濃稠的湯易有害物質釋放在湯中，造成身體的負擔。」