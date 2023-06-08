一名曾在環團界工作的曾姓女子7日在臉書爆料，10多年前曾遭現任地球公民基金會執行長蔡中岳摟腰摸腿性騷擾，事後被以「相忍為國」為由摸頭。去年召開協調會，蔡中岳也以「不記得了」為由不了了之。地球公民基金會8日下午發出聲明，強調昨晚已啟動「性騷擾申訴處理委員會」，停止蔡中岳的行政管理職務，後續將循法律規定及該會性騷擾防治制度處置，絕不寬貸。

曾女10多年前在地球公民基金會工作，負責花蓮、台東的相關工作。曾女表示，當時蔡中岳是她的直屬主管，2人參加一場公開會議，並肩而坐。當時因為人多，蔡中岳的手竟直接穿過椅子、以「攔腰勾肩搭背」的方式觸摸她的腰與大腿。曾女說，她嘗試挪動身體表示拒絕，但會議人太多，無人察覺異狀，只能以這種姿勢、退無可退，幾乎以被半摟腰的形式在桌面下頭皮發麻開完整場會。

曾女事後向辦公室陳姓主任反應，卻得到「妳確定嗎？真的有碰到嗎？」、「應該還好」、「相忍為國」、「正常啊很多人喜歡他啊」的勸慰，更在一連串辦公室霸凌與冷暴力下離職，但仍在環團界工作的她10年來飽受謠言、身心壓力至今。

去年3月16日在環團大老的安排下召開曾女的協調會，出席的人有時任地球公民執行長李根政、時任副執行長蔡中岳、以及律師，針對性騷擾、不當解雇、辦公室霸凌、造謠等事件調解。曾女表示，當時蔡中岳笑著回答「抱歉，我真的不記得了」讓她無言以對。

記者嘗試致電、發臉書私訊與蔡中岳聯繫，未獲回應，但地球公民基金會下午透過臉書粉絲頁發出聲明，表示昨日針對該事件已啟動內部處理機制，希望事實可以儘速被澄清，讓當事人及關心此事的支持者與大眾得到充分解釋。

昨晚該會已召開臨時董監事會，決議依「性騷擾防治措施及申訴處理要點」召集性騷擾申訴處理委員會，由符合性別比例的員工、性平、法律專業人士參與，主動就本案展開調查。相關調查工作則擬由外部專家委員進行獨立調查，審慎釐清本案。後續將依申訴會的調查結果，循相應的法律規定及本會性騷擾防治制度做出處置，絕不寬貸。

調查期間，為避免蔡中岳因職務之便影響調查，決議暫停他行政管理職務，由兩位副執行長暫代之。董事長李根政及陳主任也已迴避本會相關會議與業務，靜待調查小組的調查。

由於這起性騷指控發生在10年前，基金會深切反省到，未能及早建立會內的性騷擾防治與申訴制度，確保同仁在安全、受尊重與友善的環境工作，是組織發展中的重大缺失。地球公民作為一個關注環境正義與平等的組織，應以更嚴格的標準看待組織內性騷擾的情事，深知性騷擾對受害者帶來的身心與人際創傷，以及調查、舉證的艱難。因此，完善、安全且有效的申訴管道與制度，是一個組織保護潛在性騷擾受害者最基本的防線。後續也將持續諮詢外部專家的意見，全面檢視目前的性騷擾防治措施與處理機制，確保職場環境對所有人都足夠友善、多元與包容。

同時，為了確保任何潛在受害者的權利不被侵害，該會還設置了受到保護的申訴信箱，信箱僅有本會具保密義務的負責人員收信，若接獲具名申訴或匿名檢舉，就會直接交由性騷擾申訴處理委員會處理，並啟動相關法定處理程序。

至於曾女提到10年前的職場霸凌、不當解雇等情事，該會在處理所有工作人員的勞務關係，均依法定程序辦理。針對相關指控，將再針對當初所做出的處置文件及過程，重新進行審視與檢討，以確保曾女應有的勞動權益未受損害。

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