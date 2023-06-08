5月豪大雨造成竹北新豐等鄉鎮淹水災情，縣府持續強化區域排水，投入5千多萬縣款，在10個鄉鎮19處辦理清淤、暢通河道等工程，目前已完成8案，餘11案將在7月竣工，全力降低民眾受水患威脅。

縣長楊文科說，近年來氣候變遷影響，常會出現極端天氣，降雨來得又快又急，此時排水系統的正常運作就非常重要，縣府為維持區域排水的效率，每年編列5千多萬元經費在各鄉鎮市清淤、穩定水路，全力降低強降雨帶來的水患。

工務處說明，今年度區域排水改善工程有10個鄉鎮市19處，工程內容包括減少淤積、改善河道斷面暢通水流、增加河槽通水能力、降低洪水位、提升排水防洪功能及穩定水路等。

其中，峨眉鄉龜山排水、社寮坑幹線，湖口鄉波羅汶排水、北勢、北窩、長安嶺、糞箕窩排水，橫山鄉內灣、油羅、新庄子、田寮坑等幹線及橫山支線排水，共8案已經完成。

關西鎮牛欄河排水，新埔鎮太平窩坑、上內立坑、石頭坑等幹線、牛車窩壢支線，芎林鄉崁下、王爺坑、鹿寮坑等幹線、燥坑排分線及荳子埔排水，竹北市溝貝幹線排水，北埔鄉大湖排水、埔尾幹線排水，新豐鄉上坑排水、新豐溪，寶山鄉湳坑溪1-2排水，將在6月到7月底前竣工。

縣府表示，防治水忠除了從工程下手，確保排水順暢外，民眾對住家周邊溝渠也要記得勤清淤，社區自主防災，避免下雨時管道堵塞，降低汛期水患威脅。

工務處指出，尖石、五峰2山地鄉位在河川上游，未納入區排外，縣府因應每年5到11月汛期可能面臨短延時強降雨、河水暴漲、颱風等情形，從2019年起每年都挹注5千5百多萬元，進行縣內11個鄉鎮市必要的河道整理及護岸改善等工程，保障排水順暢與河道兩岸居民的生命財產安全。