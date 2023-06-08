國內疫情解封，為讓獨居長者可以走出來健康一下，中國附醫、元保宮以及林增連慈善基金會聯合舉辦「有愛同行、健康共好」：歡唱呷辦桌活動，特別邀請獨居長輩出到歷史悠久的台中市北區元保宮參訪，更在元保宮的「智能健康促進中心」，由醫療群為長輩做健康評估，最後還歡唱、吃辦桌，參加的長者開心的直說：「能這樣出來跟大家唱歌吃飯，真的很高興。」

這場活動，由九天民俗技藝團充滿活力的電音三太子表演揭開序幕，隨後也帶著獨居長輩向保生大帝祈求平安，一眾長者更在元保宮的「智能健康促進中心」，接受跌倒、失能、失智、憂鬱、營養及衰弱等心智健康評估，會後長輩們更盛裝登場，來一場卡拉OK大歡唱，最後更分送給他們，內有民生物資及保生大帝平安符的平安健康包。

中國附醫、元保宮以及林增連慈善基金會聯合舉辦「有愛同行、健康共好」：歡唱呷辦桌活動，邀請獨居長輩一起走出來聯誼。（中國附醫提供／馮惠宜）

中國附醫院長周德陽表示，該院特聘個管師投入獨居老人的關懷服務，至今已9年，在大台中與偏遠地區收案近500人，未來也會持續守護獨居老人，用愛與獨老同行，讓獨居老人都能感受到溫暖和有所依靠。

台中市元保宮主委賴信雄表示，元保宮秉持醫神保生大帝慈悲為懷、扶弱濟貧的精神、貢獻社會，此次活動希望為獨居老人留下美好、深刻的印象。

林增連慈善基金會董事長林嘉琪也說，施比受更有福，一群人一起拚，可以把事情做得更好更周全，也是帶動社會向上提升的美好力量。