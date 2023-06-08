新北市板橋區某幼兒園餵藥案，新北市教育局今公布檢驗結果，已受檢的28名學童，其中8人出現微量藥物反應。教育局長張明文表示，該幼兒園違反《幼兒教育及照顧法》，裁定6月12日起廢止該園設立許可，並裁處最高15萬元罰鍰。提供加盟的知名幼兒園品牌吉的堡也宣布，中止雙方合作。

教育局表示，5月15日接獲教保人員疑似餵藥事件通報，當天即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，社會局報請新北地檢署啟動司法調查，檢方5月18日赴幼兒園搜索；因顧及家長考量，採檢須尊重其意願，教育局自5月22日起，陸續提供檢驗所及榮總毒物科窗口免費檢驗，鼓勵家長採檢。

衛生局6月5日安排醫師及醫檢師到園檢驗，經調查55名家長意願，有16人同意。經衛生局召開藥物檢測專家會議，邀集毒物、小兒科、檢驗科專家諮詢討論後，全部28人受檢、8人有微量反應。

吉的堡發出4點聲明，對於相關報導造成家長們的擔憂與不安，對此深感抱歉。該事件已進入司法調查，有待真相釐清。

吉的堡指出，該幼兒園為加盟者自主經營，雙方有教學及品牌合作，為避免相關爭議擴大，將停止與該加盟園之品牌及教學合作，並對該園負責人及事件老師追究一切可能的法律責任和相關賠償。

吉的堡強調，將善盡企業社會責任，積極配合新北市教育局有關學員後續安置的調整，協助家長落實各幼生安置。