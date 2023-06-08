民眾黨主席、2024總統參選人柯文哲7日赴駐日代表處拜會駐日代表謝長廷，柯文哲甚至一度大讚對方是「人生的導師」。謝長廷也回應，自己對接待柯沒有壓力，不過「要我喊凍蒜，我就有一點尷尬」，引發各界熱議。對此，一份最新網路投票針對民眾是否欣賞謝長廷展開調查。

柯文哲近日拜訪駐日代表謝長廷。(資料照片)

Youtuber《桃園孫先生》今（8）日發布一份最新網路投票，截至今日下午1點28分，總計有6876人參與。針對「柯文哲表示謝長廷是他的人生導師，謝長廷很幽默有智慧」的題目，有高達89%的民眾持「不欣賞謝長廷」的態度、僅僅只有5%網友稱「欣賞謝長廷」、另其他意見占2%、沒意見為4%。

對於柯文哲此舉感到不滿的網友紛紛表示，「墨綠柯慢慢露出真實面，柯會跟綠合作，決不會跟藍合，再觀查一下就知墨綠柯的DNA」、「就憑他說這話，就不投給他了」、「本來想投柯P的，結果他請益的人，不是海角七億就是助日大使，真是讓人失望！」、「可以搜尋謝長廷過往的言行舉止，會是柯P的敗筆」、「把政治當騙術在用的撈仔」、「這是扣分題」。

不過也有網友持其他意見，稱「負面的教材也是經驗導師」、「柯現在想要綠的票，見扁見謝長廷都正常」、「其實正確應該是說 ，謝長廷曾經在2014年是柯文哲的導師 ，有幫忙教學如何選台北市長 ！而非現在是導師」。