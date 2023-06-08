民眾黨主席柯文哲接受日媒採訪時，針對釣魚台議題，稱台灣人民不是想要釣魚台土地只想要漁權，對此，國民黨團總召曾銘宗疑惑，釣魚台屬於中華民國的領土，「我們都想要」，想不通柯文哲怎麼會說不想要？國民黨團強調，中華民國領土變更必須由2300萬民眾決定，不是柯文哲一個人可以決定，奉勸柯文哲出國補齊國際常識，把功課做好。

曾銘宗指出，釣魚台主權歸屬中華民國，奉勸柯文哲主席發言要慎重一點。柯文哲不想要釣魚台，國民黨很想要，全台2300萬民眾也都很想要。中華民國領土及疆域是每位民眾想確保的，他反問柯文哲，主權問題有這麼簡單？只要能在那裡捕魚即可？

曾銘宗指出，2013年簽署的《台日漁業協議》，是台日在重疊海域擱置爭議，使雙方漁民都可以在此海域捕魚。曾銘宗強調，柯文哲前市長國際常識嚴重不足，要出國訪問之前要先做好功課。

國民黨團書記長謝衣鳳表示，《台日漁業協議》是馬政府時代，台日漁權會議後所簽署的協議。這是在擱置主權爭議下所做出的決定，不代表我國要放棄釣魚台的主權。釣魚台位於中華民國宜蘭縣頭城鎮大溪里，郵遞區號為290。謝衣鳳強調，即便任何人成為中華民國總統，也沒有辦法一個人決定釣魚台的主權歸屬。即便是赴日訪問，也不能隨隨便便不要。

謝衣鳳指出，「國家領土變更案」需要最高民意機關立法院提案通過，交由公民複決後決定，必須是中華民國所有國民共同決定，絕對不是任何一個總統來決定的。希望未來到其他國家作客時，不要隨隨便便放棄主權。