副總統賴清德（左）陪同美國在台協會主席羅森柏格（右）一起參拜大天后宮。（程炳璋攝）

副總統賴清德（灰西裝者）陪同美國在台協會主席羅森柏格（左二）一起品嘗在地美食冬瓜茶。（程炳璋攝）

美國在台協會主席羅森柏格8日在副總統賴清德陪同下暢遊台南，參觀現代建築奇美博物館，再逛古蹟武廟與大天后宮，羅森伯格入境隨俗「拿香跟拜」，大啖台南美食。值得注意的是，2人暢遊台南時，不斷有掛彈戰鬥機飛過天際，次數頻繁，民眾揣測是共機擾台表達抵制台美關係發展。

賴清德陪同羅森伯格暢遊「本命區」台南市，先參觀現歐式建築風的奇美博物館，再參觀歷史悠久的古蹟廟宇武廟與大天后宮，一路上都有熟識好友與賴清德寒暄握手，祝其官途更上一層樓，盡現其「主場優勢」。

賴清德對台南廟宇典故相當熟悉，向羅森伯格介紹，更盡地主之誼招待貴賓。

羅森伯格誇讚台灣廟宇「美麗」，參觀廟宇時「入境隨俗」跟著大家一起拿香，對著關公與媽祖神像點頭「致敬」，正值台南氣候炎熱，她更大吃路邊店家的剉冰、冬瓜茶，直呼好吃。

台南空軍基地8日上午不斷有戰鬥機起飛，從居民頭頂掠過，噴射引擎聲劃過天際，頻率超出以往，居民議論紛紛，民眾揣測中共不滿美台關係親密，派共機擾台，空軍才會大舉出動戰機抵禦。

賴清德與羅森伯格的台南之旅低調不受訪，2人參拜完廟宇，更在鬧區用餐才結束公開行程。