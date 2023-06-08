男星李易今（8日）下午突更新臉書和IG大頭貼，換成有「台版三上悠亞」之稱的林莎美照，網友看了都替李易捏把冷汗，紛紛標記六月，沒想到，還真的釣出六月現身留言，她霸氣說：「各位，別再tag我啦，好好欣賞我們家林莎的美照」。

李易突更新臉書和IG大頭貼，換成「台版三上悠亞」林莎美照，李易還在限時動態說：「今天只能叫我林莎」，突如其來的舉動讓網友看不懂，紛紛標記六月，還留言：「完了 完了 巴比Q了」、「李易回家要有心裡準備？」、「不對喔。六月姐在你後面很火」，但也有人認為應該是遊戲懲罰：「哥真心話大冒險輸了嗎」、「看樣子輸很大」、「我覺得李易是故意的~林莎是搭檔的節目主持人」。

沒想到，還真的釣出六月現身，她霸氣說：「我們家林莎就是漂亮」、「各位，別再tag我啦，好好欣賞我們家林莎的美照」，還說自己在家裡當「跪婦」大掃除，等一下還要去接小朋友，而林莎隨後則現身說：「鬧夠了快換回來」。

李易限時動態全文。（圖／李易LEE YI 臉書）

六月現身回應。（圖／李易LEE YI 臉書）

其實，李易、林莎和搭檔大文是節目《食尚玩家》的主持人，林莎靠著高顏值和機智反應，在綜藝圈人氣頗高，日前還被網友誇稱是她扛起《食尚玩家》的收視，林莎感謝之餘也謙虛地強調：「我扛不起啊！」不過她也開心說：「聰明這個部分，我就收下了」。