午後雷陣雨開炸，中央氣象局針對14縣市發布豪雨及大雨特報，午後易有短延時強降雨，宜蘭山區有局部大雨或豪雨，西半部及花蓮山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風；氣象局另針對宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續至15時15分。

未來一周天氣都不穩定，今天午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，宜蘭山區有局部大雨或豪雨，西半部及花蓮山區有局部大雨發生機率；其中宜蘭縣有大雷雨，慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

隨著北方鋒面逐漸接近，周五（9日）北部、東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫陣雨，午後有局部短暫雷陣雨，北部、東半部地區及中南部山區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率。

周六（10日）鋒面較接近北部海面，各地有局部短暫陣雨或雷雨，午後易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率；周日至下周三（11日至14日）南海季風低壓帶影響，中南部及東南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，各地留意短延時強降雨，並有局部大雨發生機率。