櫃買中心表示，大宇資訊公司向關係人取得及處分使用權資產、增資藍境有限公司及至偉科技有限公司交易金額達大宇資公司實收資本額20%以上、股份交換方式出售子公司全數股權交易金額達大宇資公司實收資本額20%以上，及112年5月12日董事會決議通過股東常會召集事由等重大訊息均未依時限發布，櫃買中心爰對該公司處以新台幣5萬元之違約金。