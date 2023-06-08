櫃買中心表示，大宇資訊公司向關係人取得及處分使用權資產、增資藍境有限公司及至偉科技有限公司交易金額達大宇資公司實收資本額20%以上、股份交換方式出售子公司全數股權交易金額達大宇資公司實收資本額20%以上，及112年5月12日董事會決議通過股東常會召集事由等重大訊息均未依時限發布，櫃買中心爰對該公司處以新台幣5萬元之違約金。
《櫃買市場》違反重訊規定 大宇資遭罰5萬元
櫃檯買賣中心對大宇資(6111)違反重大訊息規定，處以違約金5萬元。
櫃檯買賣中心對大宇資(6111)違反重大訊息規定，處以違約金5萬元。
櫃買中心表示，大宇資訊公司向關係人取得及處分使用權資產、增資藍境有限公司及至偉科技有限公司交易金額達大宇資公司實收資本額20%以上、股份交換方式出售子公司全數股權交易金額達大宇資公司實收資本額20%以上，及112年5月12日董事會決議通過股東常會召集事由等重大訊息均未依時限發布，櫃買中心爰對該公司處以新台幣5萬元之違約金。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。