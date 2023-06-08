南韓京畿道城南市盆唐線地鐵藪內站的上行手扶梯8日早晨突然倒退嚕，釀成通勤族如「骨牌」般一一摔下、疊成一團。

今（8）日早晨通勤尖峰時段，南韓京畿道一座地鐵站的上行手扶梯突然「倒退嚕」、下行，導致擠滿手扶梯的旅客如「骨牌」般跌落、堆疊，最終釀成14人受傷。

韓聯社報導，這起意外發生在當地時間上午8時20分，京畿道城南市盆唐線地鐵藪內站2號出口的上行手扶梯突然倒退、下行，當時正值上班族的通勤尖峰時段，手扶梯上擠滿人，後頭還有等待搭手扶梯的長長人龍，手扶梯突然倒退，導致旅客如「骨牌」般一一摔下，在底部堆疊成一團，手扶梯持續下行幾秒後才停止運轉。

畫面顯示，旅客一一倒下後，附近民眾趕緊上前將困在底下的民眾一一拉出。

사고가 난 에스컬레이터는 지상으로 이동하던 이용객들을 태우고 올라가던 중 갑자기 일시 정지하더니, 수초 뒤 뒤쪽으로 밀려 내려간 것으로 파악됐습니다. https://t.co/QhHfFg8fc5 — MBC News (MBC뉴스) (@mbcnews) June 8, 2023

這起意外釀成14人受傷，其中3人因背部及腿部傷勢送醫，其餘11人傷勢較輕，已自行返家，沒有旅客性命受到威脅。

8일 오전 14명의 부상자를 낸 경기 성남시 분당구 수내역 에스컬레이터 사고는 에스컬레이터가 빠른 속도로 역주행, 이용객들이 한순간에 줄줄이 넘어지면서 발생한 것으로 파악됐습니다.https://t.co/hdabkn2S9O pic.twitter.com/Hgv3HqMgwY — 연합뉴스 (@yonhaptweet) June 8, 2023

南韓警方正在調查事故原因，初步排除人為操作釀禍的可能性。這座9公尺長的手扶梯於2009年搭建完成，今年已使用第14年，5月中的例行檢查結果為正常。韓聯社指出，這起意外存在設備老舊、過時的可能性。