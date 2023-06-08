南韓京畿道城南市盆唐線地鐵藪內站的上行手扶梯8日早晨突然倒退嚕，釀成通勤族如「骨牌」般一一摔下、疊成一團。

今（8）日早晨通勤尖峰時段，南韓京畿道一座地鐵站的上行手扶梯突然「倒退嚕」、下行，導致擠滿手扶梯的旅客如「骨牌」般跌落、堆疊，最終釀成14人受傷。

韓聯社報導，這起意外發生在當地時間上午8時20分，京畿道城南市盆唐線地鐵藪內站2號出口的上行手扶梯突然倒退、下行，當時正值上班族的通勤尖峰時段，手扶梯上擠滿人，後頭還有等待搭手扶梯的長長人龍，手扶梯突然倒退，導致旅客如「骨牌」般一一摔下，在底部堆疊成一團，手扶梯持續下行幾秒後才停止運轉。

畫面顯示，旅客一一倒下後，附近民眾趕緊上前將困在底下的民眾一一拉出。

這起意外釀成14人受傷，其中3人因背部及腿部傷勢送醫，其餘11人傷勢較輕，已自行返家，沒有旅客性命受到威脅。

南韓警方正在調查事故原因，初步排除人為操作釀禍的可能性。這座9公尺長的手扶梯於2009年搭建完成，今年已使用第14年，5月中的例行檢查結果為正常。韓聯社指出，這起意外存在設備老舊、過時的可能性。

文章來源：(LEAD) 14 injured as escalator reverses at Sunae Station in Bundang
文章來源：'도미노처럼 우르르 넘어져'…수내역 에스컬레이터 사고 상황
文章來源：수내역 에스컬레이터 역주행 사고로 14명 부상…"생명 지장없어"(종합)
文章來源：'역주행' 수내역 에스컬레이터, 한달 전 안전점검서 '이상 없음'
為何梨泰院一堆人臉上爆血？專家：CPR救活還有可能死
影》韓梨泰院人群像骨牌倒下疊5、6層 「全卡死拉不出」慘況曝
梨泰院踩踏悲劇這類死者更多！「如5000公斤壓上身」吸不到空氣

#南韓 #地鐵 #手扶梯 #電扶梯 #旅客