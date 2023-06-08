今（8）日早晨通勤尖峰時段，南韓京畿道一座地鐵站的上行手扶梯突然「倒退嚕」、下行，導致擠滿手扶梯的旅客如「骨牌」般跌落、堆疊，最終釀成14人受傷。
韓聯社報導，這起意外發生在當地時間上午8時20分，京畿道城南市盆唐線地鐵藪內站2號出口的上行手扶梯突然倒退、下行，當時正值上班族的通勤尖峰時段，手扶梯上擠滿人，後頭還有等待搭手扶梯的長長人龍，手扶梯突然倒退，導致旅客如「骨牌」般一一摔下，在底部堆疊成一團，手扶梯持續下行幾秒後才停止運轉。
畫面顯示，旅客一一倒下後，附近民眾趕緊上前將困在底下的民眾一一拉出。
這起意外釀成14人受傷，其中3人因背部及腿部傷勢送醫，其餘11人傷勢較輕，已自行返家，沒有旅客性命受到威脅。
南韓警方正在調查事故原因，初步排除人為操作釀禍的可能性。這座9公尺長的手扶梯於2009年搭建完成，今年已使用第14年，5月中的例行檢查結果為正常。韓聯社指出，這起意外存在設備老舊、過時的可能性。
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