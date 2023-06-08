五億高中生命解剖報告指出遺體頭顱和四肢長骨無骨折，也無毒物反應，符合高處墜落，此消息引起大眾不滿，外界認為與法醫高大成的想法不符，有人籌組臉書社團「五億高中生要真相上街頭」，號召群眾抗議；高大成對此回應，法醫只是提供醫學專業，為檢方提供辦案方向，希望民眾冷靜思考，別做過度情緒宣洩。

民眾在臉書籌組社團「五億高中生要真相上街頭」，內容提到夏姓代書父子名下共有30筆不動產，奪產殺人的意圖很明顯，認為背後有地檢署高層、法務部施壓、也有想快速結案的嫌疑，「中檢不敢辦？五億高中生冤死！大家ㄧ起走上街頭抗議中檢司法不公」，號召民眾分享社團，爭取時間上街頭抗議。

有人籌組臉書社團「五億高中生要真相上街頭」，號召群眾上街頭；高大成說，法醫只是提供醫學專業，為檢方提供辦案方向，希望民眾冷靜思考。（翻攝自臉書）

該臉書社團提到「我們不是只有喊高醫師、許律師加油！我們還需要全民行動」，希望有抗議活動經驗的人能幫忙主辦；高大成為此在臉書發布影片表示，法醫只是提供醫學專業，為檢方提供辦案基礎與方向，並沒有干預司法的權利，希望民眾能冷靜思考，不要做情緒上的宣洩。

高大成指出，「網路社群無須以五億高中生為名、研擬上街頭抗爭」，應該理性面對司法制度與程序，民眾可透過「檢察長信箱」反映意見，業務承辦人員會陳請檢察長核判，以公文或電子郵件回覆民眾或存查參辦。