民眾黨主席柯文哲訪日最後一天，8日下午於派駐日本的外媒所組成的「日本外國特派員」協會演講，主題為「台灣新政治」，柯文哲提及，現在大家說「台灣有事，日本有事，日美同盟有事」，他希望未來大家可以說「台灣和平，日本和平，世界和平」。

以下為柯文哲於FCCJ演講全文：

日本外國特派員協會的各位特派員，以及現場的各位記者，大家好！我是2024年中華民國總統候選人柯文哲。距離上一次訪日已過了四年，這次能夠到外國特派員協會進行演講，我感到十分榮幸。

2013年中國開始「一帶一路」計畫，2018年川普開啟了美中貿易戰，之後國際局勢就受到劇烈的衝擊。地緣政治開始成為世界各國關注、討論的議題，其中，台灣與中國大陸之間的互動與海峽兩岸的和平，更是動見觀瞻。海峽兩岸的和平，對於維繫印度－太平洋地區及全世界的和平具有相當重要的價值。

為了確保海峽兩岸的和平，台灣應該是美中溝通的橋樑，不是美中對抗的棋子；台灣應該是團結和諧的國家，不是分裂鬥爭的國家；台灣應該是美麗之島福爾摩沙，而不是如外國媒體所稱「世界最危險的地方」；台灣應該由清廉、勤政、愛民、愛鄉土的政府帶領，而不是口號治國、大灑幣、債留子孫、製造仇恨分裂。

今日我想以「台灣新政治」為題，跟各位談談台灣應該如何如同十九世紀日本的「維新時刻」，讓台灣進行文化與價值上的改變，成為進步的海洋民主國家。

1624年荷蘭為了建立遠東貿易的據點來到台灣，將台灣帶進世界的視野之中，400年來，多個國家文明與族群在這片土地上競爭與交流，為台灣創造了多元、堅韌、包容的文明。

我在2019年創立台灣民眾黨，目的便是希望能夠讓自由、民主、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營這些普世價值可以在台灣實踐。

我認為只要生活在台灣這片土地上、認同台灣就是台灣人。透過普世價值凝聚國民意識，讓國民團結彼此，建立「共融社會」。

一個國家如果想要長治久安，必須正本清源，源頭就是政治文化。

我在2014年競選台北市長時，我的競選口號是「改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始，這是一場改變政治文化的社會運動」。

「正直誠信」是我在台北市政府工作的最高準則；每天早上7點半準時上班召開晨會，確保市政團隊「清廉、勤政」；推動政策不問黨派與關係，只問市民利益，落實「愛民、愛鄉土」的精神。

台灣需要一個秉持務實、理性、科學的政府，在推動政策時傾聽人民聲音、尊重專業意見、實踐普世價值，為國家制定長期計畫，不再因為換人執政就左右搖擺。建立正確的政治文化，讓台灣成為廉能國家，落實「國家治理」。

自從2000年以後，台灣再也沒有長期計畫，最主要的原因就是兩大主要政黨為了謀求政黨利益，以意識形態煽動仇恨，造成極端政治，使得國家方向忽左忽右。

台灣民眾黨的出現，是因為台灣人已經厭惡了兩黨惡鬥，希望有理性、務實，真正重視人民福祉的第三勢力挺身而出，制衡兩黨。

台灣應該實行「聯合政府」，我主張執政者應該主動分享權力，落實用人唯才，讓各政黨一起貢獻所長來團結台灣。

另外，台灣的總統制經常被批評是有權無責，無法落實責任政治，要解決這個困境，我主張總統必須依據憲法向立法院進行國情報告。

兩大黨都受困於自身的歷史包袱，民進黨已經完全失去與中共政府的互信，國民黨則是對於中共政府過於順從，都無法解決兩岸目前困境。

國家的力量在於國民全體。唯有建立共融社會，落實國家治理，讓社會和諧。組織聯合政府，團結台灣，讓政黨和解。讓台灣2300萬人先有共識，台灣才能與中共政府展開有意義的對話，建立兩岸和平。

我擔任台北市長任內，舉辦過八次台北－上海雙城論壇，更在2017年舉辦世界大學運動會，我們秉持「五個互相」的原則，互相認識、互相瞭解、互相尊重、互相合作、互相諒解，確保對等尊嚴、增加彼此善意，促進兩岸對話，減少衝突危機，創造台海和平。

我們會確保台灣人民持續享有自由民主的政治制度與生活方式，並且備戰而不畏戰，能戰而不求戰，以「台灣自主、兩岸和平」的政策，與日本、美國共同維繫印太地區的繁榮與穩定。

對內，台灣必須自立自強，從政治文化開始改變國家體質。對外，與民主世界的夥伴，我們要建立合作關係。日本是台灣在亞洲地區最重要的盟友，更需要基於過去一百多年的互動與交往所建立的「深厚情誼」之上，全面深化各項合作。

在李登輝前總統執政的時代，有「明德小組」扮演美日台三方高層溝通的平台，未來我們也希望重新建立這樣的制度，彼此共享訊息，維護區域和平。

日本是台灣的第三大貿易夥伴，在全球矚目的戰略產業－半導體產業上更有密切的合作，未來我們希望台日雙方可以合作建立更有韌性的產業鏈，共同為世界科技與經濟發展做出穩定貢獻。

台灣許多中小企業都擁有很好的技術，被稱為「隱形冠軍」，未來我們會積極加速制度法規接軌國際，爭取加入區域經貿組織，尤其是CPTPP、RCEP等區域經貿組織，讓優秀企業走向世界，世界走入台灣。

現在大家說「台灣有事，日本有事，日美同盟有事」，我希望未來大家可以說「台灣和平，日本和平，世界和平」。

台灣一直以來都被譽為華人世界的民主典範，未來我有信心，台灣可以成為民主世界的進步典範。

謝謝大家。