民眾黨主席柯文哲近日受訪時，談到釣魚台主權問題，稱「台灣漁民並非是想要那塊土地，他們只要能在那裡捕魚就可以」，釣魚台教育協會指出，推論本末倒置：恰恰是因為釣魚台主權被日本侵佔，台灣漁民的漁權才沒有了保障。

釣魚台教育協會表示，釣魚台海域是蘇澳及台灣東北部漁民的百年傳統漁場，因黑潮流經此海域，漁產豐富。他們以及他們的父祖輩，世世代代都在釣魚台海域捕魚。美國為強化與日方雙方的同盟關係，私相授受擅自將釣魚台行政管理權給了日本。日本用干擾、驅離、取締、扣押、逮捕、罰款等等方式對待台灣漁民，光是2006年到2012年，就共有兩百多次，日本這樣欺壓我漁民的蠻橫行徑至今未曾停歇。

釣魚台教育協會強調，漁民並非如柯文哲所說的、不在意釣魚台的主權，相反的，與許多東北部的漁民談他們在釣魚台海域捕魚遭遇的不人道欺壓之時，漁民都心知肚明，日本這一切對他們的欺凌，根源正是—我釣魚台主權被日本侵占。

釣魚台教育協會指出，不可能短期內就能將我釣魚台主權要回來，而我漁民為了他們的生計及生存，即使在天大的風險下，還是得去捕魚。因此，在日本2012年企圖「國有化」釣魚台之後，蘇澳近百漁船浩浩蕩蕩的到釣魚台海域抗議，宜蘭頭城、台北也有了數千人的遊行抗議。日本在台灣漁民與民眾大聲怒吼的壓力下，不得不在2013年與馬英九政府簽訂台日漁業協議，台灣漁民從此得到小小一塊可以安心捕魚的海域，但是主權沒有解決之下，這樣的協議有它的巨大瓶頸。

釣魚台教育協會最後指出，若無主權立場，何來漁權談判？最多也只剩下對方恩賜的捕魚許可而已，沒有主權，漁權不得保障！萬不可本末倒置！