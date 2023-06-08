擺脫在洋基的種種不如意，「火球左投」查普曼（Aroldis Chapman）投奔皇家找回優異身手，也成為球隊最具價值的交易籌碼，根據《The Athletic》的記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，皇家正在研究交易查普曼的可能性，也可能動到7屆全明星捕手裴瑞茲（Salvador Perez）。

皇家目前只有18勝44負慘淡戰績，只比全聯盟墊底的運動家好一些，由於老虎本季成績漸有起色，皇家或許逃不過連2季在美聯中區墊底的命運，團隊投打方面都是悲劇，雙雙位列倒數前5位，早早就確立在季中交易截止日前的賣家身分。

35歲的查普曼歷經生涯最糟糕的賽季後觸底反彈，本季出戰21.1局中，繳出自責分率2.95、WHIP值1.36的不俗表現，送出35次三振，K／9值高達14.77，超越他生涯平均的14.70，且合約僅剩1年375萬美元，查普曼成為交易大限前的搶手貨。

查普曼對於季中交易並不陌生，2016年洋基將他換到小熊，獲得托瑞斯（Gleyber Torres）、麥金尼（Billy McKinney）等潛力新秀，查普曼當年也隨小熊闖進世界大賽，更成為破除「山羊魔咒」的一員，有趣的是，季末成為自由球員的查普曼，接受5年8600萬美元的價碼重回老東家洋基，在當時成為史上最高薪的終結者。