桃園永豐雲豹與「魔獸」霍華德之間的薪資鬧劇越鬧越不可收拾了！儘管雲豹球團8日在媒體群組內發表聲明，強調日後關於霍華德的合約問題不再做出任何回應，卻又針對霍華德提出延遲付薪的質疑，雲豹球團還是出面澄清，強調霍華德最後一期薪資已經在6日支付，雲豹球隊甚至還替霍華德付了額外的租房花費。

雲豹球團強調，儘管霍華德在5月31日就把他的住處退房且返回美國，可是並非代表退房之後就沒事了，這個住處之後的整理、清潔與修繕等相關費用，仍然需要有人負責，而且這筆花費金額還不低。

儘管在當初霍華德簽訂合約當中註明，球團只需支付房租，其他費用應由球員自行負責，可是雲豹球團仍在3日跟房東完成相關清點工作，也跟高層回報所需費用，雲豹執行長張建偉在得知消息後決定由球團吸收相關費用，且在6日告知霍華德相關處理，也在當天支付了霍華德最後一期薪資。

至於霍華德口中的延誤付薪，只是因為雲豹球團原本打算在結算住房問題之後，再付給他剩餘薪資，隨著最終由球團自行吸收，也沒有扣除任何費用，所以才會出現一點時間上的落差，希望外界不要誤解雲豹球團。