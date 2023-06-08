交通部8日於行政院會報告「加速擴大吸引國際觀光客方案」方案，行政院長陳建仁預告，今年來台旅客600萬人次目標，可望提前達標。交通部預估，當前來台旅客數已達224萬人，預計月底來台旅客數，將超出目標值約65萬人次，最快可能在第3季提前達標。

交通部日前指出，台灣在3月25日喜迎第100萬名來台國際旅客，不但提前達到百萬人次，也超越今年度第一季82萬人次的目標，相較去年整年度國際旅客總計89萬人次來台，今年短短84天內便已突破百萬人次，象徵國際旅客入境市場曙光已現；外界持續關注600萬目標達標時間，以及國內何時開放陸客來台等議題。

對此，交通部次長陳彥伯於行政院會後記者會補充，截至今日，來台旅客已達224萬人，依照此成長速度預估，原先第二季目標是第2季、6月底達201萬人，依照實際狀況估算，月底時來台旅客數將達267萬人，高出目標值65萬人次。

陳彥伯指出，原先訂出的600萬人次目標，裡頭有100萬是屬陸客開放人次，但目前成長速度已超標65萬人次，推估全年600萬人次目標能夠達成，可望在今年第3或第4季實現，尤其是第4季提前達成來台旅客目標。

至於兩岸交流現況，陳彥伯說，兩岸旅遊交流或人民來往，必須秉持雙向且對等，目前大陸仍暫停民眾來台自由行，大陸的民眾團體出境旅遊也未包含台灣，盼大陸方能儘速恢復大陸人民來台旅遊，至於後續開放事宜，交通部正會同相關單位討論，若有具體方向會再公告周知。