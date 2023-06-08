新竹地檢察官張瑞玲指揮刑事局偵查第七大隊、新竹市警察局刑大和第二分局，偵破以買賣靈骨塔為幌子的詐騙集團，詐騙金額高達1億5900萬餘元，全案偵查終結，將張姓和徐姓主嫌等18名嫌犯，以涉犯組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺等罪嫌提起公訴，並請求法院沒收業經扣押，在台中市西屯區、西區、新竹縣竹北市、湖口鄉等地不動產共6筆，保時捷、賓士、BMW3台轎車市價近1億元的不法所得，以重懲不法。 。

檢方指出，以張男、徐男為首的詐欺犯罪組織，從2018年至2022年間在桃竹苗等，唆使集團成員向被害人佯稱可以優惠價格購買或已有買家要購買靈骨塔，投資後可以高價轉賣獲利等話術，且搭配「電演」方式，製造市場交易熱絡的假象。

被害人信以為真，進而付款，甚至加碼投資，嗣再以各種理由推託斷絕聯繫，使被害人血本無歸，張男、徐男等人將詐得款項用來購買不動產、汽車供己享用，行徑惡劣。

承辦檢察官及專案小組發現遭騙被害人近30人，部分時間已久，且涉案者內部分工細密，增添偵辦難度，從2021年8月至112年3月，接連進行3波掃蕩，聲請羈押張男、徐男及共犯計6人獲准，且經法院裁准扣押其等市價近1億元的犯罪所得。

全案偵查終結，認張男、徐男涉犯發起、主持、指揮犯罪組織、加重詐欺，其餘共犯16人則分別依參與犯罪組織、加重詐欺等罪嫌提起公訴，並請法院依組織犯罪防制條例第7條第2項規定，沒收前述扣押的不動產、車輛等物。

新竹地檢署指目前詐騙手法不斷變異，民眾對於各種投資話術，都需以謹慎小心的態度多方查證，以免受騙被害，檢方也將依據行政院所頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5版」，從偵查端嚴懲詐欺集團、截斷不法金流，並加強查扣犯罪所得、落實罪贓返還及強化犯罪被害人關懷等機制，以維護社會治安、保障人民財產安全。